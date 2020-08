¿Dónde nacen los tolhuinenses?

Por Armando Cabral

Sab 29/08/2020.- La respuesta parece una obviedad, las niñas y niños de Tolhuin, nacen en esa localidad. La respuesta obvia no es la correcta. Las niñas y niños de Tolhuin, nacen en Río Grande o en Ushuaia, tal como sucede en la actualidad, debido a la situación epidemiológica. Y cuando un bebé nace en el “Corazón de la Isla”, se vuelve noticia. ¿Por qué? La niña que nació en los últimos días fue recibida en un Centro Asistencial. Esto no es novedad, sin embargo, de manera sistemática en Tierra del Fuego, naturalizamos el incumplimiento de derechos, en este caso particular, de mujeres y personas gestantes, además de los derechos de niñas, niños y adolescentes.