CON EL INICIO DE NUEVAS FLEXIBILIZACIONES, EL GOBERNADOR MELELLA VOLVIÓ A APELAR AL COMPROMISO Y A LA SOLIDARIDAD DEL PUEBLO FUEGUINO

Este paquete de medidas es parte del trabajo conjunto que se está encarando con el Municipio de Río Grande a los fines de enfrentar la crisis sanitaria en el marco de la pandemia por el Covid-19, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Por caso, en las últimas horas se anunciaron además acciones que tienen como objetivo detectar casos sospechosos fortaleciendo las medidas territoriales de prevención y control.

En tal sentido, el gobernador Gustavo Melella resaltó que “en esta nueva etapa que estamos atravesando debemos extremar los cuidados, tanto en el plano personal, como el familiar y el comunitario. Más que nunca, apelamos a la responsabilidad individual, que es el único camino para enfrentar esta pandemia y ser solidarios entre todos”.

Melella hizo hincapié en los cuidados hacia el sector de la población, poniendo énfasis en los grupos de riesgos.

“Hoy nuestros adultos mayores requieren de nuestra responsabilidad, de nuestra solidaridad y de nuestra conciencia ciudadana. Nuestro deber como sociedad, como individuos y como familia es preservarlos. Y la única manera de hacerlo es siendo responsables. No tengo dudas que si fuéramos sus hijos y sus nietos quienes corriéramos peligros, nuestros adultos no dudarían en cuidarnos”, referenció.

El Mandatario provincial reconoció que Río Grande es la ciudad más golpeada por la pandemia, pero al mismo tiempo sostuvo que “venimos recuperándonos. Pero salir de esto no va a ser de un día para el otro. Es un proceso que requiere tiempo y compromiso. Por eso, de manera conjunta con el equipo del Municipio de Río Grande trabajamos codo a codo desde el primer día. Estas nuevas medidas anunciadas se suman a las que están vigentes y estamos convencidos de que cumpliendo cada uno de nosotros nuestras responsabilidades, saldremos de esta crisis con el menor costo posible”.

Finalmente, Melella apeló nuevamente “al esfuerzo y la solidaridad de los hombres y las mujeres de mi querida Río Grande. Por nuestra salud, por la de nuestros mayores, debemos estar más atentos y comprometidos que nunca. Sé que cuento con todos ustedes”.