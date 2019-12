Paritarias sí, pero plata no hay.

Bueno los datos objetivos señalan que podemos discutir en paritarias todo lo que quieran pero plata no hay ¿y porque no hay?, bueno salvo que los reclamantes hayan vivido en un termo, hay algunas cuestiones que se deberán solucionar primero y que en mi humilde opinión tienen cierta prioridad.

Por ejemplo, los casi 17 mil personas sin trabajo, 12.300 asistidos con bolsones comunitarios, 10 % de pobreza y 2 % de indigencia en Ushuaia.

En Rio Grande 8000 asistidos, subsidios para pagar luz, gas y hasta alquileres y un número de desocupados que casi llega a los 7000.

Esto como una demanda ya existente, a lo que hay que sumarle las deudas que dejo la gestión saliente y que hay que pagar si o si, acá no hay dialogo que valga, 33 cuotas de 9 millones de dólares por el endeudamiento por un bono, 8 millones de dólares que aún faltan pagar de la compra del Casino de Ushuaia, los más de 1.200.000 millones de la polémica Ruta del Beagle, 58 millones de pesos de deuda a la cooperativa eléctrica y esto es lo que sabe extraoficialmente, ahora hay que entrar al Ministerio de Economía y ver los ejecutados, definitivos y ver de todo esto que fue lo que realmente se hizo, como por ejemplo la reparación de escuelas para que en marzo comiencen las clases al menos con los edificios en condiciones. Qué hacer con el nuevo convenio colectivo que permite meter más de 900 ñoquis en la administración pública, unos 36 millones de pesos más, que cuentan con el aval de ATE, que no abrió la boca durante 4 años y a antes de que asuma el nuevo gobierno ya está haciendo reclamos, es más haya justificó el congelamiento salarial justificándose en la grave situación económica nacional mientras recibían viviendas del gobierno saliente.

Menos más que esto lo venimos diciendo desde agosto, (ver archivo), porque jamás en todo ese tiempo ni un economista se atrevió a decir que las promesas de campaña se podían cumplir sin honrar antes los compromisos adquiridos, a eso hay que sumarle las sumas que se percibirán en concepto de regalías de gas y petróleos y coparticipación federal, tampoco están detalladas y mucho menos publicadas, pero son los ingresos que permiten en gran medida el pago de salarios y gastos de funcionamiento del estado, recobrar los fondos del Fideicomiso Austral y del Fondo de Infraestructura Regional (FIR), donde también hay fondos parados desde hace tiempo como los 60 millones de la construcción de la planta de agua potable.

Finalmente y como dato anecdótico si hoy se debiera dar una recomposición salarial para acercarse a la inflación del 50%, deberíamos hablar de al menos un 40% o 45% de aumento, lo que implicaría unos 765.000.000 de pesos más, que lo que ya se está pagando, lo que haría un total de casi 2000 millones mensuales solo en salarios sin hacer nada más.

No estoy diciendo que los trabajadores no se merezcan el aumento ni mucho menos, lo que trato de explicar es que no hay plata para pagarlo, el gobierno no se puede endeudar para pagar deuda, no tiene garantías para atraer fondos porque al régimen de promoción industrial le quedan 3 año de vida y en tanto no se publique la extensión del mismo en el boletín oficial no pasa de promesa. Concretamente el gobierno saliente dejo al entrante atado de pies y manos y con cero pesos, lo que es doblemente grave. No sé qué pensaran ustedes, pero entiendo que no hay muchas posibilidades que el mes próximo estemos hablando de mejorías ni mucho menos. Quizá se empiece a buscar salidas, analizar opciones, posibles salidas, pero llevará más tiempo del que muchos preveían.

En economía, 2+2 no es 5, y si no entienden esto, estamos en problemas, si escucharon cantos de sirena es un problema de ustedes, sin tienen los pies sobre la tierra sabrán que este es el escenario provincial.

Armando Cabral