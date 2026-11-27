Ushuaia 27/11/2026.- El intendente Walter Vuoto mantuvo un encuentro con jóvenes que resultaron ganadores de algunos de los proyectos seleccionados en el Fondo de Juventud y Acción Climática (YCAF), una iniciativa que lleva adelante la Municipalidad de Ushuaia junto a Bloomberg Philanthropies, a través de un trabajo articulado entre distintas áreas municipales, encabezado por la Secretaría de Gobierno y Casa Ushuaia. También participó la directora de Culto del Municipio, Paola Mancilla.

El programa busca promover el protagonismo de jóvenes de entre 15 y 24 años en el diseño y la implementación de soluciones frente al cambio climático, brindándoles herramientas, acompañamiento y financiamiento para transformar sus ideas en acciones concretas para sus comunidades.

La iniciativa forma parte del programa internacional Youth Climate Action Fund, impulsado por Bloomberg Philanthropies, que promueve la participación de jóvenes de distintas ciudades del mundo en el desarrollo de soluciones innovadoras frente al cambio climático.

En Ushuaia, la convocatoria promueve proyectos vinculados con la gestión sostenible de residuos, la protección de la biodiversidad, la forestación, las energías alternativas, la limpieza de costas y la educación ambiental. El proceso incluyó instancias de formación y acompañamiento para que los equipos pudieran desarrollar y presentar sus propuestas.

El equipo líder de YCAF Ushuaia se comunicará con cada uno de los grupos seleccionados para avanzar en la etapa de implementación. Desde el Municipio destacaron el compromiso y la capacidad de las juventudes para generar respuestas innovadoras a los desafíos ambientales de la ciudad.

LOS 14 PROYECTOS GANADORES

– EcoSenderos – Huellas que cuidan.

– Guardianes de la Laguna – Promotores Ambientales.

– Recolección de Latas y Punto Verde.

– Brotes del Pipo – Forestación Barrio Pipo.

– Purificación de Aire con Algas (Árboles Líquidos).

– Jugando en Verde – Fútbol por el Clima.

– El Sol en tu Barrio – Estación Solar.

– Tratamiento y Reutilización de Colillas.

– Refugio Climático Barrial y Juventudes.

– Educación Vial de Movilidad Sostenible.

– EcoVoces Fueguinas – Juventud, Radio y Clima.

– Invernadero y Adaptación Agroecológica.

– Tótem Ambiental.

– El Agua Invisible.