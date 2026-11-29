Rio Grande 28/11/2026.- Este sábado se llevó a cabo en el Club Sportivo, el festejo del día de la militancia, que celebraron juntos, y tambien los 12 años de FORJA en Tierra del Fuego. Estuvieron presentes los electos, funcionarios provinciales, legisladores, y concejales y gran cantidad de militantes que colmaron las instalaciones del gimnasio y una cantidad similar quedó afuera. Tambien colmaron la sede del club cuando comenzó el acto. Tanto Vuoto como Melella, resaltaron la necesidad de la unidad para impedir que la derecha se quede con la provincia, llamaron a no rendirse y militar para lograr el objetivo. No hubo lanzamiento oficial de candidaturas, y todo transcurrió con absoluta normalidad. Todas las fotos y videos de www.lalicuadoratdf.com.ar

Fotografías, y videos del acto, los discursos, y las notas posteriores con el Presidente del PJ Walter Vuoto y el Gobernador de la provincia y máximo referente de FORJA, Gustavo Melella.

Ambos dirigentes celebraron el día de la militancia e invitaron a seguir en la lucha para no perder la provincia a manos de la derecha que ha destruido la industria, los ingresos y hambrea al pueblo.

En dialogo con la prensa ambos referentes mostraron un discurso conciliador y se comprometieron a continuar buscando la unidad, para sostener los derechos que se ganaron durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Declaraciones del Intendente Walter Vuoto, adelantó que viaja a Buenos Aires con el gobernador Gustavo Melella en busca de inversiones, en distintas áreas.

Gustavo Melella en dialogo con los medios sostuvo que esto es con todos adentro, Martin, Walter, Daniel o María Juana, hay que impedir que la derecha se quede con la provincia y necesitamos de la unidad.

Gustavo Melella se toma selfies con la gente.