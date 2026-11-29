Fotografías, y videos del acto, los discursos, y las notas posteriores con el Presidente del PJ Walter Vuoto y el Gobernador de la provincia y máximo referente de FORJA, Gustavo Melella.
Ambos dirigentes celebraron el día de la militancia e invitaron a seguir en la lucha para no perder la provincia a manos de la derecha que ha destruido la industria, los ingresos y hambrea al pueblo.
En dialogo con la prensa ambos referentes mostraron un discurso conciliador y se comprometieron a continuar buscando la unidad, para sostener los derechos que se ganaron durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Declaraciones del Intendente Walter Vuoto, adelantó que viaja a Buenos Aires con el gobernador Gustavo Melella en busca de inversiones, en distintas áreas.
Gustavo Melella en dialogo con los medios sostuvo que esto es con todos adentro, Martin, Walter, Daniel o María Juana, hay que impedir que la derecha se quede con la provincia y necesitamos de la unidad.
Gustavo Melella se toma selfies con la gente.