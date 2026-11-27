Durante la jornada de hoy se realizaron tareas de hormigonado armado en los nuevos sectores de la calzada, como parte de los trabajos de ampliación y puesta en valor de este importante corredor vial.
La obra cuenta con financiamiento del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP) y permitirá mejorar la circulación, la conectividad y la seguridad vial en uno de los principales accesos a la ciudad.
Con esta intervención, Ushuaia sigue sumando infraestructura para acompañar su crecimiento y mejorar la circulación de vecinos, vecinas y visitantes.