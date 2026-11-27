Ushuaia 27/11/2026.- La Municipalidad de Ushuaia continúa avanzando con la obra del Paseo Costero 1 sobre la avenida Perito Moreno, donde se trabaja en el ensanchamiento de la calzada para completar la circulación en cuatro carriles.

Durante la jornada de hoy se realizaron tareas de hormigonado armado en los nuevos sectores de la calzada, como parte de los trabajos de ampliación y puesta en valor de este importante corredor vial.

La obra cuenta con financiamiento del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP) y permitirá mejorar la circulación, la conectividad y la seguridad vial en uno de los principales accesos a la ciudad.

Con esta intervención, Ushuaia sigue sumando infraestructura para acompañar su crecimiento y mejorar la circulación de vecinos, vecinas y visitantes.