A través de una publicación en sus redes sociales, el jefe comunal reiteró además la denuncia contra el proyecto petrolero «León Marino», impulsado en aguas bajo disputa en el área de las Islas Malvinas, y sostuvo que la resolución conocida recientemente favorece una lógica colonial que contradice los derechos soberanos reclamados por la Argentina.

«La decisión conocida el día de hoy sienta un mal precedente en lo que refiere a disputas por recursos estratégicos en la comunidad internacional. La militarización colonial no prevalecerá sobre los derechos del pueblo argentino», expresó Pérez.

Las declaraciones fueron realizadas desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se desarrolló la tradicional Vigilia por la Gesta de Malvinas, escenario elegido por el intendente para volver a plantear la necesidad de reforzar la defensa de los recursos naturales del Atlántico Sur.

Un llamado a fortalecer el rol estratégico de Tierra del Fuego

En su mensaje, Pérez remarcó que la defensa de los recursos marítimos argentinos requiere una política de Estado sostenida y una mayor presencia de Tierra del Fuego dentro de la estrategia nacional vinculada al Atlántico Sur, la Antártida y las Islas Malvinas.

«Los recursos naturales en el Atlántico Sur deben ser resguardados y protegidos por una estrategia nacional consistente y coherente. Eso implica poner a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur como prioridad estratégica», sostuvo.

El intendente viene insistiendo desde hace tiempo en la necesidad de vincular la defensa de la soberanía con el desarrollo productivo y energético de la provincia, un concepto que volvió a aparecer en su pronunciamiento tras conocerse la resolución internacional.

La propuesta de un Hub Energético en Río Grande

Como parte de esa visión, Pérez planteó nuevamente la necesidad de avanzar en la construcción de un Hub Energético en Río Grande, iniciativa que considera central para potenciar la capacidad industrial fueguina y consolidar una mayor presencia argentina en el Atlántico Sur.

«Necesitamos construir un Hub Energético en la ciudad de Río Grande y reactivar la capacidad industrial fueguina para preparar nuestras capacidades nacionales a fin de ejercer soberanía efectiva sobre nuestros recursos», afirmó.

La propuesta apunta a aprovechar la experiencia de la provincia en materia hidrocarburífera, logística e industrial para transformarla en un actor clave en la explotación y administración de los recursos energéticos del extremo sur argentino.

Reclamo a la Cancillería

Finalmente, Pérez reclamó una política exterior más activa en defensa de la Cuestión Malvinas y pidió que el Gobierno nacional retome los lineamientos históricos de la diplomacia argentina respecto de la protección de los recursos naturales en el área en disputa.

«Mientras tanto, la Cancillería debe retomar la política de Estado en relación a la Causa Malvinas y garantizar el estricto cumplimiento de las leyes 26.659 y 26.915 que resguardan nuestros recursos naturales frente a la explotación ilegal», señaló.

Las declaraciones del intendente se conocen en un contexto de creciente preocupación en Tierra del Fuego por el avance de proyectos hidrocarburíferos impulsados por el Reino Unido en torno a las Islas Malvinas, una situación que desde distintos sectores políticos y sociales consideran incompatible con los derechos soberanos que la Argentina reclama sobre el archipiélago y los espacios marítimos circundantes.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar