Rio Grande 27/11/2026.- El diputado nacional destacó la capacidad de gestión del Intendente y su trabajo para afrontar las consecuencias de las políticas económicas del Gobierno nacional. Además, advirtió sobre el impacto de la apertura de importaciones en la industria y el empleo, y sostuvo que defender la soberanía también implica garantizar el desarrollo productivo y el arraigo poblacional en la provincia.

El diputado nacional Nicolás Trotta destacó el trabajo que lleva adelante el intendente Martín Perez frente al difícil contexto económico y productivo que atraviesa la provincia, y valoró su capacidad de gestión para afrontar las consecuencias de las políticas impulsadas por el Gobierno nacional y proyectar su recuperación.

Durante una entrevista con una radio local, el legislador sostuvo que es fundamental que Tierra del Fuego pueda defender sus intereses estratégicos y, al mismo tiempo, integrarse a un proyecto de desarrollo de la Argentina en su conjunto, sin perder de vista sus particularidades productivas y su relevancia geopolítica.

En ese sentido, señaló que el Intendente está llevando adelante una tarea orientada tanto a contener los efectos negativos de las medidas nacionales como a construir alternativas para el futuro.

“Es muy importante que haya dirigentes como Martín Perez, que hoy desde la Intendencia están intentando hacer un control de daño a lo que son las políticas negativas por parte del Gobierno nacional, pero que también están diagramando lo que debe ser un proceso de recuperación de la provincia”, expresó.

Asimismo, destacó una de las principales fortalezas del Intendente para afrontar este desafío: “Tiene algo muy importante, que es su fuerte experiencia de gestión”, afirmó.

Al analizar la situación económica, el diputado manifestó su preocupación por el rumbo del Gobierno de Javier Milei y advirtió que la caída del consumo y la apertura indiscriminada de las importaciones están profundizando la crisis de los sectores productivos.

“Hay una ausencia absoluta en términos de un modelo de desarrollo, de protección del trabajo y de una protección inteligente de nuestra economía”, sostuvo.

En ese marco, señaló que las consecuencias de estas políticas no se limitan a Tierra del Fuego, sino que también afectan a otros territorios con una matriz industrial, como el cordón industrial pyme del Gran Córdoba y del Gran Buenos Aires.

El legislador advirtió sobre el cierre de empresas, la precarización laboral y la pérdida de puestos de trabajo registrados. Además, consideró que, de mantenerse el actual rumbo económico, las dificultades podrían profundizarse durante 2027.

“Si no hay un cambio de modelo que uno no ve que va a haber con este Gobierno, lamentablemente tenemos que decir con claridad y con mucha preocupación que lo peor está por venir, porque el 2027 va a ser un año mucho más complejo para todas las familias argentinas”, afirmó.

Al referirse al rol estratégico de Tierra del Fuego, Trotta advirtió que el debilitamiento de su matriz industrial no representa solamente una problemática económica y laboral, sino también un riesgo para la soberanía nacional, teniendo en cuenta la ubicación geopolítica de la provincia y su proyección sobre la Antártida y el Atlántico Sur.

“Defender la soberanía es defender el proceso de industrialización y del establecimiento de la población en un perfil productivo en Tierra del Fuego”, afirmó.

En ese sentido, cuestionó las políticas nacionales que ponen en riesgo no sólo el capital productivo, sino también el capital social construido a partir de los trabajadores y sus familias que se establecieron en la provincia y contribuyeron a construir la identidad fueguina.

Finalmente, sostuvo que el avance de un modelo económico basado en la primarización de la economía compromete las posibilidades de desarrollo del país y profundiza las desigualdades entre las regiones. “El proceso de primarización de nuestra economía termina siendo una condena a la postergación y a la desigualdad social”, concluyó.