Tierra del Fuego 27/11/2026.- El gobernador Gustavo Melella encabezó la apertura de las jornadas “Repensar las Cuencas Maduras: una agenda federal para el desarrollo de los hidrocarburos convencionales”, un encuentro organizado por Terra Ignis Energía S.A., con el acompañamiento del Gobierno de Tierra del Fuego AIAS y el apoyo de las empresas TotalEnergies, Pan American Energy, Roch, Equinor y Velitec.

Durante su intervención, el Mandatario destacó la decisión «de conformar Terra Ignis como una herramienta estratégica para el desarrollo energético provincial» y sostuvo que “la iniciativa era darle otro carácter y otra fuerza desde lo simbólico y desde la producción, desde pensar los recursos que son nuestros hacia adelante, teniendo en cuenta siempre el desarrollo y la generación de empleo”.

En esa línea, Melella expresó que el objetivo del encuentro es “seguir repensando cómo sostener esta producción, cómo la hacemos crecer, cómo invertimos más y cómo generamos más empleo, que es lo que necesitamos”. Asimismo, convocó a fortalecer el aporte de las provincias productoras al desarrollo energético nacional y vinculó ese desafío con la soberanía: “La soberanía energética es ugran objetivo que tenemos todos”.

Por su parte, Maximiliano D’Alessio, presidente de Terra Ignis Energía S.A., repasó los objetivos planteados por el Gobernador al momento de poner en marcha la empresa: “Que los yacimientos tuvieran la continuidad operativa que venían teniendo, que se mantuviera la mayor cantidad de puestos de trabajo y que obviamente pudiéramos pensar para adelante cómo hacer para aumentar las capacidades que los yacimientos maduros tenían”.

Además, explicó que la experiencia provincial permitió reconocer desafíos comunes con otras jurisdicciones y plantear la necesidad de generar un espacio federal de intercambio.

En esa línea, la ministra de Energía, Gabriela Castillo, destacó la importancia de reunir a las provincias hidrocarburíferas para analizar el futuro de la producción convencional y sus oportunidades de desarrollo.

“Hay muchos ojos puestos en Vaca Muerta, pero en realidad somos 10 las provincias hidrocarburíferas”, señaló. También detalló que las jornadas incluyen debates sobre producción, inversiones, desarrollo offshore y sustentabilidad, con la participación de representantes de distintas provincias y actores de la cadena energética. En ese sentido, valoró la convocatoria de más de 100 inscriptos como una oportunidad para intercambiar experiencias y construir propuestas.

Por último, Verónica Tito, gerenta Legal e Institucional de Terra Ignis, manifestó su satisfacción por la convocatoria y destacó «la necesidad de reunir distintas voces para debatir el futuro de las cuencas maduras».

“Hay mucha gente que ya está llegando y tenemos un panel de actores representativos del sector, que es lo que queríamos convocar, distintas voces para debatir qué necesidades tiene el desarrollo de los hidrocarburos convencionales en estas cuencas maduras”, expresó. Asimismo, remarcó el potencial de Tierra del Fuego en materia hidrocarburífera, tanto en sus desarrollos terrestres como costa afuera, y el rol de Terra Ignis como herramienta de gestión provincial para impulsar el desarrollo energético.

Las jornadas se desarrollan este jueves 26 y viernes 27 de noviembre en la Fábrica de Talentos de Ushuaia, con paneles e instancias de intercambio sobre el futuro de las provincias productoras, los desafíos de las empresas operadoras, las oportunidades del desarrollo offshore y las condiciones regulatorias, económicas y ambientales necesarias para promover nuevas inversiones.

Estuvieron presentes el gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella; la ministra de Energía, Gabriela Castillo; el presidente de Terra Ignis Energía S.A., Maximiliano D’Alessio; la gerenta Legal e Institucional de la empresa, Verónica Tito y la presidenta de la Agencia de Innovación, Analía Cubino. También participaron autoridades nacionales y provinciales, legisladores, integrantes del directorio de Terra Ignis, representantes de las Fuerzas Armadas con asiento en la provincia, delegaciones de provincias productoras, autoridades de empresas energéticas, representantes de compañías operadoras, especialistas, trabajadores, proveedores, referentes del sector energético, representantes sindicales, cámaras empresariales e instituciones académicas.