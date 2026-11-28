El intendente Martín Perez acompañó a los estudiantes durante su estadía en la Planta Municipal de Campamento, donde disfrutaron de distintas propuestas recreativas.
Durante la jornada, las infancias compartieron una merienda y participaron de juegos al aire libre, fortaleciendo el compañerismo y el cuidado del ambiente.
Al respecto, el Intendente expresó que “es un orgullo abrirles las puertas de nuestra Planta Municipal de Campamento para que vivan y disfruten este viaje de egresados que tanto esperaron. Para nosotros es fundamental seguir integrando a toda la provincia y generando espacios de encuentro para nuestros pibes y pibas”.
En tanto, sostuvo: “quiero agradecer especialmente a los docentes y directivos que acompañan esta experiencia con tanto compromiso, y a las familias por la enorme confianza de elegir Río Grande para cerrar esta etapa tan linda”.