El Intendente compartió una merienda y actividades al aire libre con alumnos y alumnas de 6° grado de la Escuela N° 13 de Ushuaia, quienes llegaron a Río Grande en el marco de su viaje de egresados. Se trata del primer grupo de egresados de la capital fueguina que visita este espacio municipal, promoviendo nuevas experiencias de encuentro e integración provincial.

El intendente Martín Perez acompañó a los estudiantes durante su estadía en la Planta Municipal de Campamento, donde disfrutaron de distintas propuestas recreativas.

Durante la jornada, las infancias compartieron una merienda y participaron de juegos al aire libre, fortaleciendo el compañerismo y el cuidado del ambiente.

Al respecto, el Intendente expresó que “es un orgullo abrirles las puertas de nuestra Planta Municipal de Campamento para que vivan y disfruten este viaje de egresados que tanto esperaron. Para nosotros es fundamental seguir integrando a toda la provincia y generando espacios de encuentro para nuestros pibes y pibas”.

En tanto, sostuvo: “quiero agradecer especialmente a los docentes y directivos que acompañan esta experiencia con tanto compromiso, y a las familias por la enorme confianza de elegir Río Grande para cerrar esta etapa tan linda”.