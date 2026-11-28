Según el análisis del periodista Román Lejtman, el principal error del canciller Pablo Quirno fue interpretar las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre Malvinas como una posible señal de apoyo a la Argentina. Trump había insinuado en agosto que Washington podría revisar su posición sobre la cuestión, pero esas expresiones formaban parte de una maniobra de presión sobre el entonces primer ministro británico Andy Burnham en el marco de disputas geopolíticas vinculadas a Irán, seguridad internacional e inteligencia artificial.

La Casa Rosada entendió esas declaraciones como una oportunidad diplomática. Sin embargo, la realidad fue exactamente la contraria. Trump nunca tuvo intención de modificar la histórica posición de Estados Unidos, que desde la Guerra de Malvinas de 1982 ha respaldado al Reino Unido. Finalmente, el presidente norteamericano se reunió con el premier británico, alcanzó acuerdos estratégicos con Londres y dejó en claro que la relación anglo-estadounidense seguía intacta.

Un error de lectura con antecedentes históricos

La situación recuerda al grave error cometido por el gobierno militar de Leopoldo Galtieri en 1982. Entonces, la Junta Militar creyó que el respaldo brindado a Estados Unidos en Centroamérica generaría un apoyo de Washington a la recuperación de Malvinas. Ocurrió lo contrario: Ronald Reagan terminó respaldando a Margaret Thatcher durante el conflicto armado.

Más de cuatro décadas después, la diplomacia argentina volvió a caer en una interpretación equivocada. Quirno apostó a un supuesto cambio de posición estadounidense que nunca existió y concentró importantes esfuerzos diplomáticos en obtener señales de apoyo desde Washington. Mientras tanto, Estados Unidos negociaba directamente con Londres sus propios intereses estratégicos.

El acuerdo Washington-Londres y sus consecuencias

La reunión entre Trump y Burnham terminó consolidando los vínculos entre ambos países en materia de inteligencia artificial, seguridad y cooperación internacional. Como consecuencia, cualquier expectativa argentina de obtener un respaldo norteamericano quedó prácticamente descartada.

En ese contexto, la estrategia diplomática impulsada por la Cancillería argentina perdió fuerza y terminó coincidiendo con el avance de la posición británica ante el Tribunal del Mar, que finalmente habilitó la continuidad de los proyectos petroleros en la zona de Malvinas, incluyendo el desarrollo vinculado al yacimiento Sea Lion.

La conclusión

El episodio deja una enseñanza contundente: Estados Unidos nunca abandonó su alianza histórica con el Reino Unido por la cuestión Malvinas. Las declaraciones de Trump fueron utilizadas por la diplomacia argentina como una señal de apoyo que en realidad no existía.

El error central atribuido a Pablo Quirno fue haber confundido una maniobra táctica de Washington hacia Londres con una oportunidad real para la Argentina. Mientras la Cancillería intentaba capitalizar un supuesto acercamiento estadounidense, la relación privilegiada entre Washington y el Reino Unido se fortalecía y terminaba influyendo en un escenario que concluyó con un nuevo revés para la posición argentina en el Atlántico Sur.

En síntesis: la supuesta ayuda de Estados Unidos a la Argentina en la cuestión Malvinas nunca se materializó. Por el contrario, la Casa Blanca volvió a priorizar su alianza estratégica con el Reino Unido, mientras la Cancillería argentina apostaba a un respaldo que jamás estuvo sobre la mesa. Ese error de diagnóstico diplomático aparece hoy como uno de los factores que facilitaron una nueva victoria británica en el plano internacional.

Fuente: Infobae