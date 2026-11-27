Ushuaia 27/11/2026.- La Municipalidad de Ushuaia invita a las vecinas y los vecinos a participar de una Jornada de Acceso a la Justicia, que se realizará el martes 1 de diciembre, de 9:30 a 13:30 horas, en el CePLA El Palomar, ubicado en Pablo Imboden 1140, barrio 245 Viviendas. La actividad será abierta a la comunidad y no requerirá inscripción previa.

La propuesta tiene como objetivo acercar información, orientación y herramientas para el ejercicio de derechos, mediante distintos espacios de asesoramiento y acompañamiento.

Durante la jornada, las personas podrán acceder a asesoramiento legal, administrativo y previsional; abordaje integral de consumos problemáticos; asistencia a víctimas; orientación en materia de discapacidad; patrocinio jurídico gratuito en casos de abuso sexual en la infancia y la adolescencia; y asesoramiento en trámites migratorios y DNI.

La iniciativa se desarrollará mediante un trabajo articulado entre organismos nacionales, provinciales y municipales, con la participación de distintas áreas y dependencias que pondrán a disposición sus servicios para facilitar el acceso a la justicia y acercar respuestas a la comunidad.

En ese marco, la secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, destacó la importancia de generar este tipo de espacios en los barrios y señaló que “es fundamental que el Estado pueda acercar sus herramientas y servicios a cada barrio, generando espacios donde las vecinas y los vecinos puedan recibir orientación, realizar consultas y conocer cuáles son los recursos disponibles para garantizar sus derechos. Estas jornadas permiten reducir distancias y facilitar el acceso a respuestas concretas para distintas situaciones que atraviesan las familias y la comunidad”.

Por su parte, la subsecretaria de Salud y Derechos Humanos, Sabrina Marcucci, destacó el valor de la presencia territorial y la articulación entre los distintos niveles del Estado, y expresó que “acercar los organismos y sus servicios a los barrios es una manera concreta de garantizar derechos. Muchas veces, las personas necesitan orientación para saber dónde acudir o cómo resolver una situación. Por eso, estos espacios de trabajo conjunto son importantes: permiten que el Estado esté presente, escuche y acompañe a la comunidad”.

Desde la Municipalidad de Ushuaia se destaca la importancia de sostener políticas públicas que promuevan el acceso a derechos, fortalezcan la presencia del Estado en los barrios y generen espacios de atención cercanos, donde las personas puedan realizar consultas y conocer los recursos disponibles para cada situación.