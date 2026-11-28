Ushuaia 28/11/2026.- La Municipalidad de Ushuaia realizó la entrega de 14 títulos de propiedad a vecinos y vecinas que completaron sus trámites de regularización administrativa y dominial. La actividad contó con la presencia de la jefa de Gabinete, Yésica Garay; la secretaria de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Carolina Yutrovic; y la escribana municipal, Pamela Demartin.

Con esta nueva entrega, durante 2026 el Municipio alcanza un total de 110 trámites concretados entre escrituras de mensura y compraventa, en el marco del trabajo de regularización dominial que busca brindar seguridad jurídica a las familias de la ciudad.

Desde el Municipio se invitó a los vecinos y vecinas que aún tienen trámites pendientes a acercarse a la Secretaría de Hábitat para recibir asesoramiento y avanzar en la documentación necesaria para completar el proceso.

De esta manera, quienes lo deseen podrán culminar su trámite administrativo y obtener el título de propiedad correspondiente a través de la Escribanía Municipal.