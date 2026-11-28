Nacionales 28/11/2026.- Tras lograr su reelección al frente de la entidad hasta 2028, Nicolás Pino consolidó el alineamiento de la Sociedad Rural Argentina con la administración de Javier Milei, pese a que aún persisten reclamos clave del sector como la eliminación de las retenciones.

La conducción de la Sociedad Rural Argentina (SRA) reafirmó en los últimos meses su respaldo explícito al programa económico y a la continuidad política del gobierno de Javier Milei. A través de distintas intervenciones públicas y tras el resultado de sus elecciones internas, la cúpula de la entidad ruralista dejó en claro su cercanía con la Casa Rosada, marcando un contraste con otras etapas de mayor confrontación entre el campo y el poder político.

El presidente de la entidad, Nicolás Pino, sostuvo públicamente que el país atraviesa un proceso de estabilización y transformación iniciado en diciembre de 2023 que requiere tiempo para afianzarse, llegando incluso a manifestar su apoyo a una eventual reelección presidencial para consolidar el rumbo macroeconómico. Esta postura quedó ratificada en septiembre de 2026, cuando Pino se impuso ampliamente en los comicios internos de la SRA frente a la lista encabezada por Marcos Pereda, quien proponía un perfil de mayor distancia crítica hacia la gestión libertaria.

El equilibrio entre el apoyo político y las demandas gremiales

Si bien el dirigente ruralista insiste en que su rol no es actuar como «vocero» del oficialismo, su respaldo a la dirección general de la gestión convive con una agenda de reclamos históricos del sector agropecuario que aún no han tenido respuesta definitiva.

Entre los principales puntos pendientes que la propia entidad mantiene en su pliego de demandas se destacan:

Presión impositiva: La eliminación total de los derechos de exportación (retenciones), uno de los compromisos de campaña del oficialismo cuya aplicación sigue sujeta a las metas de superávit fiscal.

Competitividad: La necesidad de mejoras en la infraestructura vial y ferroviaria para reducir costos logísticos.

Financiamiento: El acceso a líneas de crédito productivas en un contexto de reacomodamiento de precios relativos.

Para diversos analistas políticos y sectores internos del propio agro, el posicionamiento de la actual comisión directiva representa una apuesta de largo plazo al modelo de desregulación y apertura comercial que impulsa el Ejecutivo, priorizando la afinidad con el rumbo macroeconómico por sobre la urgencia de las medidas sectoriales específicas.

Ya en 2023, durante su visita a Rio Grande, el ruralista había manifestado su alegría por el triunfo de Javier Milei y señalaba a este medio que «estamos contentos de que se genere un cambio».

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Fuente: la política online y www.lalicuadoratdf.com.ar