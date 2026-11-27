Nacionales 27/11/2026.- Una auditoría confirmó el envío de 1.000 barras de oro a Londres durante la gestión de Milei. El informe detectó inconsistencias contables, falta de documentación y resultados financieros negativos.

La Auditoría General de la Nación (AGN) confirmó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) trasladó 1.000 barras de oro a Londres entre junio y agosto de 2024, durante los primeros meses de la gestión de Javier Milei. El organismo detectó deficiencias en los mecanismos de control y cuestionó las condiciones bajo las cuales se administraron los activos.

El informe, aprobado este jueves por mayoría, precisó que el Banco de Inglaterra actuó como custodio del Banco de Pagos Internacionales (BIS). Además, los auditores no pudieron verificar la póliza de seguro correspondiente al traslado internacional de los lingotes.

La publicación se conoció un día después de la presentación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante el Senado. Como informamos en GrupoLaProvincia.com, el Gobierno había mantenido bajo estricta confidencialidad la información sobre la ubicación del oro y las operaciones realizadas con esos activos.

Qué pasó con el oro argentino enviado a Inglaterra

La auditoría determinó que, además del traslado de las 1.000 barras, el Banco Central realizó la refundición de 115 lingotes para adecuarlos a estándares internacionales de comercialización.

Según la AGN, la operatoria modificó la naturaleza de los activos involucrados. El BCRA pasó de disponer de barras físicas individualizadas bajo su custodia a contar con un derecho de crédito sobre cuentas de oro no asignado.

Esto implica que, respecto de los activos alcanzados por esa operatoria, la entidad monetaria dejó de tener identificados lingotes específicos a su nombre.

El organismo de control también señaló que el procedimiento se desarrolló sin un protocolo formalmente aprobado que estableciera responsabilidades, mecanismos de supervisión y medidas frente a posibles contingencias.

La AGN no pudo verificar el seguro del traslado

Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con las condiciones de seguridad bajo las cuales se concretó el envío de las reservas al exterior.

Los auditores solicitaron acceso a la póliza correspondiente al transporte internacional del metal. Aunque el Banco Central convocó al equipo técnico para exhibir documentación, los elementos presentados no correspondían al instrumento requerido.

La AGN consideró que esa situación evidenció deficiencias en el resguardo documental y en los mecanismos destinados a proteger los activos durante su traslado.

El organismo tampoco obtuvo elementos suficientes para corroborar que se hubiera realizado una evaluación integral de los riesgos jurídicos, patrimoniales y operativos asociados a la operación.

Operaciones con oro: pérdidas por US$1.023 millones

El informe retomó los cuestionamientos formulados durante la auditoría de los estados contables del Banco Central correspondientes a 2025.

De acuerdo con la AGN, las operaciones financieras de cobertura vinculadas al oro generaron resultados negativos por US$1.023 millones.

Los auditores también identificaron tres colocaciones por un total de 96.000 onzas troy durante 2024, pese a que la entidad monetaria había negado movimientos en su cuenta de oro en el exterior durante ese período.

Las operaciones fueron identificadas a través de los registros contables del propio Banco Central y de los extractos del BIS. Sin embargo, la documentación sobre sus condiciones, autorizaciones y rendimientos no fue entregada al organismo de control.

El BCRA había defendido previamente las coberturas financieras como parte de una estrategia integral de administración de reservas. Según la entidad, esos instrumentos permitieron conservar alrededor del 70% de la apreciación internacional del metal durante 2025.

La AGN, en cambio, diferenció las pérdidas derivadas de los contratos financieros del incremento patrimonial generado por la suba del precio del oro.

La Auditoría pidió repatriar las reservas

El informe también cuestionó las restricciones impuestas al acceso a información indispensable para determinar si los activos fueron utilizados como garantía y si quedaron expuestos a una eventual pérdida de inmunidad jurisdiccional.

Santiago Bausili, presidente del Banco Central, había sostenido que los movimientos del oro estaban registrados y que el traslado buscó mejorar la calidad comercial de los lingotes.

No obstante, el organismo presidido por Juan Manuel Olmos señaló que no pudo acreditar un beneficio significativo que justificara el envío al exterior.

Ante las deficiencias detectadas y los riesgos asociados a la administración de los activos fuera del país, la AGN recomendó al Banco Central disponer la repatriación del oro.

Fuente: GLP