Nacionales 27/11/2026.- La Cámara de Diputados aprobó el aumento a $11 billones para las universidades nacionales en el Presupuesto 2027 con 138 votos a favor, 109 en contra y 4 abstenciones, imponiendo el reclamo de los rectores por encima de la oferta inicial del Poder Ejecutivo. La Cámara de Diputados aprobó el aumento a $11 billones para las universidades nacionales en el Presupuesto 2027 con 138 votos a favor, 109 en contra y 4 abstenciones, imponiendo el reclamo de los rectores por encima de la oferta inicial del Poder Ejecutivo. La diputada nacional, Andres Freites agregó ademas que se logro el financiamiento del INTA y sumar recursos al INTI, el SENASA y el Conicet. al respecto manifestó, «La soberanía se construye con universidades, ciencia y tecnología».

Durante la madrugada del viernes 27 de noviembre de 2026, tras más de 17 horas de sesión, el oficialismo consiguió la media sanción general del proyecto, pero sufrió un revés puntual en el tratamiento en particular del capítulo universitario.

La disputa por los números y las negociaciones

La propuesta oficial vs. el reclamo universitario. El proyecto original enviado por el Gobierno preveía una partida de $7,35 billones . Sin embargo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exigía $11 billones (casi un 50% más) para cubrir los gastos operativos y salariales de todo el sistema público.

El intento de acuerdo de último momento. Durante el debate en el recinto, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ofreció sumar $1,5 billones adicionales a la propuesta oficial. Los rectores del CIN pidieron a los bloques dialoguistas que rechazaran esa oferta intermedia al considerarla insuficiente frente a la ley vigente.

Mecanismo de actualización. El artículo alternativo aprobado por la oposición (Unión por la Patria, radicalismo, bloques provinciales e izquierda) incluyó cláusulas de ajuste automático: los créditos para salarios se actualizarán según las paritarias y los gastos de funcionamiento seguirán el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El efecto dominó en Ciencia y Tecnología. Junto con el capítulo universitario, la oposición también rechazó el apartado oficialista que reducía fondos para organismos científicos y tecnológicos, logrando reforzar las partidas para el CONICET, el INTA, el INTI y el SENASA.

El conflicto legal de fondo

La discusión presupuestaria está atravesada por la disputa en torno a la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario:

El decreto y el fallo judicial. El Poder Ejecutivo había itentado frenar la aplicación de esa ley mediante el Decreto 759/2025, argumentando la falta de fuentes de financiamiento. El 6 de octubre de 2026, el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional dicho decreto y ordenó el cumplimiento inmediato de la norma.

El impacto fiscal. Desde La Libertad Avanza, la diputada Silvana Giudici advirtió que la diferencia de $3,7 billones entre lo propuesto por el Ejecutivo y lo votado por la oposición supera el superávit fiscal proyectado en el presupuesto original, lo que según el oficialismo rompe el equilibrio de las cuentas públicas.

Próximos pasos

Con la media sanción de Diputados, el texto pasará al Senado de la Nación, donde el Gobierno buscará tratarlo durante las sesiones extraordinarias de diciembre. Si la Cámara Alta ratifica el presupuesto con los $11 billones incluidos, el Poder Ejecutivo conserva la facultad constitucional de promulgar la ley u optar por un veto parcial sobre ese artículo.

Fuente: Cámara de Diputados