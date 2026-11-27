Rio Grande 27/11/2026.- La instancia de presentación de candidaturas tiene como objetivo que las personas inscriptas en el padrón electoral y la comunidad en general puedan conocer a quienes se postulan para integrar este espacio de participación y representación.

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, comienza con la difusión de los candidatos que participarán en el proceso electoral para la conformación del Consejo Municipal de Políticas para las Personas con Discapacidad.

La publicación de las y los candidatos constituye una etapa importante del calendario electoral, ya que permite acercar a la comunidad los nombres de las personas postulantes y promover un proceso informado, transparente y accesible.

El listado de candidatos y candidatas está conformado por las siguientes personas:

Candidatos por ONG

– Stella Maris Ruiz Vargas

Candidatos por PCD

– Juan José Ramírez

– Marcelo Daniel Rivarola

– Agustín Eduardo Arcenegui

– Carina Beatriz Carcamo Carrizo

– Patricia Marcela Gerez

– Alberto Rafael Zubiaguirre

– Dante Gabriel Alaminos

– Elsa Adriana Orsilles

Candidatos por Representación General

– Paulina Zapata

– Roxana Gimena Almonacid Ojeda

– Gabriela Cristina Martínez

– ⁠Daniel Eduardo De Oro

– Silvane Moraes Willy

Es importante recordar que podrán participar de la votación las personas que se encuentren inscriptas en el padrón electoral, de acuerdo con los requisitos establecidos para este proceso.

La conformación de este Consejo representa un paso fundamental para el Municipio de Río Grande en el fortalecimiento de la participación de las personas con discapacidad en el diseño y la construcción de políticas públicas, reconociendo sus voces, experiencias y propuestas.