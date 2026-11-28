Tierra del Fuego 28/11/2026.- El oficialismo tiene una estrategia clara y delineada a horas de conocer el fallo del Tribunal del Derecho del Mar tras la controversia sobre el proyecto petrolero Sea Lion. Los principales ejes.

El Gobierno trazó un escenario, bajo argumentos y expectativas, sobre el evento más importante de este sábado: la aparición del fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar acerca del futuro del proyecto petrolero en las Islas Malvinas denominado Sea Lion. Una decisión que estará siendo monitoreada por el presidente Javier Milei desde su quinta de Olivos.

La determinación se conocerá este sábado a las 8 de la mañana en la Argentina y marcará el rumbo de una iniciativa que el Gobierno había instalado en agenda justo en medio del fervor por la causa Islas Malvinas que se despertó con el partido del Mundial de Fútbol entre la Scaloneta e Inglaterra.

Con reclamos renovados de soberanía sobre el archipiélago nacional y una ley pendiente de debate parlamentario (la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional) que endurece penas sobre la explotación de recursos naturales en la zona.

En diálogo con Agencia Noticias Argentinas, fuentes oficiales destacan que el paso que dio el oficialismo, en el ámbito internacional para impedir la actividad económica sin permisos del Estado nacional en Malvinas, fue más que importante.

En concreto, Argentina busca impedir toda nueva perforación de explotación e instalación de infraestructura vinculada al proyecto Sea Lion; proteger el medio ambiente, los derechos nacionales en el archipiélago y evitar nuevas acciones que agraven la controversia. Esas fueron las cuatro medidas que llevó el Gobierno al tribunal para evitar el saqueo de los recursos.

¿Qué puede suceder en la Justicia con este panorama? El tribunal puede fallar a favor del Estado y darle la razón en el conjunto del reclamo o solo en algunos puntos. También puede disponer del freno completo del proyecto Sia Lion.

Otra opción que se baraja es que disponga que no tiene competencia para intervenir y no avance con ninguna decisión. O, directamente, determine algo que no esté basado en los ejes de la presentación del Gobierno.

Una aclaración que en Balcarce 50 consideran vertebral: el fallo del sábado no establecerá la soberanía sobre las islas. No está en pleno debate en esta instancia. No obstante, valoran que se haya avanzado en el tribunal del derecho internacional, con Inglaterra obligada a presentar y plantear posiciones “en busca de justificar lo injustificable, que es el saqueo de nuestros recursos”, comentaron ante este medio.

Los tiempos son clave en esta historia: Argentina avanzó bajo la necesidad de preservar recursos naturales para no dilatar la instancia arbitraje. Porque considera que si Sea Lion se vuelve operativo en la zona, no habrá vuelta atrás en cuanto a los daños.

Otro eje de la administración Milei está relacionado al futuro pos fallo. Porque, dicen, la estrategia integral sobre las Islas Malvinas no se agota solamente a esta presentación sino a un conjunto de medidas. Lógicamente, la ley que aumenta penas para la explotación de recursos naturales en la zona es una. La apuesta es que sea tratada en sesiones extraordinarias.

Y anticipan que habrá nuevas medidas y presentaciones en defensa de los recursos de Malvinas en el plano jurídico, económico y diplomático. Movimientos que cuentan con el aval total del jefe de Estado, que estará siguiendo el curso de los acontecimientos desde la quinta de Olivos.

Agencia NA