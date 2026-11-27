Rio Grande 27/11/2026.- A través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, se desarrollaron 8 capacitaciones en el marco de los programas municipales Mujeres Emprendedoras y Mujeres Construyendo Futuro. Las propuestas alcanzaron a 120 personas egresadas y sumaron aproximadamente 248 horas de formación, promoviendo nuevas oportunidades laborales y el fortalecimiento de emprendimientos locales.

Durante 2026, la Escuela Municipal de Emprendedores, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, impulsó distintas instancias de formación y acompañamiento destinadas a promover la autonomía económica y ampliar las oportunidades de desarrollo productivo de mujeres y diversidades de Río Grande.

En este marco, mediante los programas Mujeres Emprendedoras y Mujeres Construyendo Futuro, se llevaron adelante 8 capacitaciones: 4 orientadas a la formación en oficios y otras 4 destinadas al fortalecimiento de emprendimientos. En total, 120 personas egresaron de estas propuestas, que representaron aproximadamente 248 horas de formación.

Las capacitaciones cuentan, en general, con una duración de entre dos y tres meses, promoviendo procesos de formación sostenidos en el tiempo que permiten profundizar conocimientos, desarrollar habilidades prácticas y brindar herramientas concretas para la inserción laboral y el desarrollo de proyectos productivos.

Las capacitaciones en oficios estuvieron orientadas a generar nuevas oportunidades de inserción laboral y promover la participación de las mujeres en sectores históricamente masculinizados, mediante propuestas vinculadas a la construcción en seco, reparación y mantenimiento del hogar y mecánica básica automotor, entre otras.

Por su parte, las instancias destinadas al fortalecimiento de emprendimientos brindaron herramientas de gestión, comercialización, marketing digital y comercio electrónico, contribuyendo a mejorar la organización, promoción y desarrollo de los proyectos productivos locales.

Asimismo, la Escuela Municipal de Emprendedores ofreció asesorías personalizadas y gratuitas en distintos espacios municipales, acompañando a quienes buscan iniciar un emprendimiento o fortalecer uno existente, mediante orientación para la planificación, organización y desarrollo de sus iniciativas.

En todas las instancias de capacitación se incorporaron espacios de cuidados, reconociendo que las responsabilidades de cuidado constituyen una de las principales barreras para el acceso de las mujeres a la formación y al desarrollo laboral.

De esta manera, a través de la Escuela Municipal de Emprendedores, el Municipio continúa ampliando las oportunidades de capacitación, formación laboral y desarrollo productivo, incorporando transversalmente la perspectiva de género y promoviendo la autonomía económica de las mujeres y diversidades de nuestra ciudad.