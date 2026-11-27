El primer episodio fue denunciado en la sucursal del barrio Intevu, donde un hombre de 36 años fue demorado luego de intentar retirarse sin abonar dos piezas de carne. Horas más tarde, cerca del mediodía, en una sucursal ubicada sobre calle Viedma, otro hombre, de 37 años, fue interceptado cuando intentaba sacar sin pagar dos paquetes de fiambre y dos de queso.

Según se informó, ambos casos fueron denunciados por la empresa en cumplimiento de su política comercial interna. Sin embargo, este tipo de hechos suele terminar sin consecuencias penales significativas debido a la aplicación del denominado «principio de insignificancia» o «hurto famélico», una figura que contempla situaciones donde el valor de lo sustraído es mínimo y está directamente relacionado con necesidades básicas de subsistencia.

Tras las actuaciones de rigor, ambas personas recuperaron su libertad, quedando citadas para comparecer ante la Fiscalía.

Más allá de la cuestión judicial, los dos episodios ocurridos en una misma jornada exponen una situación social alarmante. Cuando la carne, el queso o el fiambre se transforman en objetos de robo, el problema ya no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de la seguridad. Detrás de estos hechos aparecen el deterioro del poder adquisitivo, la pérdida de empleo, la precarización laboral y una creciente dificultad de miles de familias para cubrir necesidades elementales.

Los indicadores económicos pueden mostrar desaceleración de la inflación o equilibrio fiscal, pero en los barrios la realidad se mide de otra manera: por la capacidad de llenar una heladera, pagar un alquiler o llegar a fin de mes. Y en ese terreno las señales son cada vez más preocupantes.

Lo sucedido en Río Grande no implica justificar un delito ni romantizar conductas que se encuentran fuera de la ley. Sin embargo, tampoco puede ignorarse el contexto social en que ocurren estos episodios. Resulta difícil separar estos hechos de un escenario económico donde amplios sectores ven reducirse sus ingresos mientras otros continúan acumulando ganancias extraordinarias.

La preocupación radica en que estos casos podrían ser apenas la manifestación más visible de un problema mucho más profundo. Históricamente, los robos de alimentos suelen aparecer como uno de los primeros síntomas de procesos de empobrecimiento acelerado. Cuando personas adultas arriesgan una denuncia penal para llevarse comida, el mensaje social es contundente.

En una provincia donde crecen las discusiones sobre salarios, empleo, costos de vida y distribución de la riqueza, los dos episodios registrados este jueves deberían servir como una señal de alerta. Porque detrás de cada paquete de comida robado puede haber una historia de necesidad, exclusión y desesperación que ninguna estadística oficial alcanza a reflejar.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar