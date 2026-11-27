Rio Grande 27/11/2026.- La Secretaría de Desarrollo Productivo del Municipio de Río Grande destacó los resultados alcanzados durante 2026 en el marco de la Escuela Municipal de Emprendedores, con más de 700 egresados y más de 50 capacitaciones impulsadas desde el área. La propuesta forma parte de una estrategia integral que vincula formación, emprendedurismo, articulación público-privada y nuevas oportunidades de desarrollo económico local.

En el marco del cierre anual de la Escuela Municipal de Emprendedores, que reunió a 1.110 egresados de 83 capacitaciones desarrolladas por las distintas áreas municipales, la Secretaría de Desarrollo Productivo puso en valor el trabajo realizado para fortalecer las capacidades laborales y emprendedoras de la comunidad.

A través de la Dirección de Desarrollo Local, se impulsaron trayectos de formación dirigidos a personas de distintas edades y experiencias, desde quienes buscan acceder a su primer empleo o aprender un oficio, hasta quienes necesitan especializarse, incorporar nuevas competencias o desarrollar un emprendimiento propio.

Durante el año se desarrollaron capacitaciones vinculadas con la industria, reparación de placas electrónicas y electrodomésticos, gastronomía, producción textil, hidroponía, producción frutihortícola, actividades rurales y servicios, entre otras especialidades.

En materia de emprendedurismo, se consolidó una propuesta de formación progresiva de tres niveles: Iniciativa Emprendedora, Potenciá tu Emprendimiento y Proyectá tu Emprendimiento, orientada a acompañar desde las primeras ideas de negocio hasta la profesionalización y el crecimiento de proyectos productivos y comerciales.

Una de las características centrales de esta política es el trabajo conjunto con empresas, instituciones educativas y organismos técnicos, que aportan instalaciones, equipamiento, capacitadores y conocimientos especializados para fortalecer la calidad y el alcance de las propuestas.

Durante 2026 se desarrollaron acciones articuladas con empresas e instituciones como Fundación Mirgor, Comunicaciones Fueguinas, Tanú, Alinta y el INTA, entre otros actores, permitiendo acercar experiencias prácticas y conocimientos vinculados con las necesidades del entramado productivo local.

Asimismo, desde la Secretaría se avanzó en un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tierra del Fuego, para brindar aval académico a las certificaciones de la Escuela Municipal de Emprendedores, fortaleciendo el reconocimiento de los trayectos formativos.

Este vínculo con la UTN permitió además desarrollar durante el año el micro radial «Emprender desde el Sur», emitido por Radio Universidad, un espacio impulsado conjuntamente para visibilizar emprendimientos locales, compartir experiencias y dar a conocer las historias de quienes producen y generan valor agregado en nuestra ciudad.

La propuesta de la Secretaría no se limita a las instancias de capacitación, sino que forma parte de una estrategia que integra asesoramiento, acompañamiento técnico, vinculación y generación de espacios de comercialización.

En ese sentido, la Expo Emprender desde el Sur y la Expo Agroproductiva constituyen dos de los principales encuentros de promoción del emprendedurismo y la producción local, brindando oportunidades para que quienes se forman en la Escuela puedan mostrar sus productos, establecer vínculos comerciales y proyectar el crecimiento de sus emprendimientos.

El secretario de Desarrollo Productivo, Lic. Facundo Armas, destacó: «hay algo que para nosotros es fundamental: que la formación no termine cuando una persona recibe su certificado. Queremos que esos conocimientos encuentren una aplicación concreta, que puedan convertirse en un oficio, en un servicio, en un emprendimiento o en una oportunidad de trabajo. Por eso buscamos conectar la capacitación con las empresas, las universidades y también con los espacios donde nuestros emprendedores pueden mostrar y comercializar lo que producen».

Armas agregó: «en un contexto donde muchas familias están atravesando dificultades económicas, más de 700 vecinos pudieron formarse a través de nuestra Secretaría. Y eso nos genera una enorme satisfacción, pero también una responsabilidad. Porque Río Grande tiene mucho talento y capacidad de trabajo. Nuestro desafío es que esas capacidades encuentren oportunidades para desarrollarse. Creo profundamente que el conocimiento, la producción y el trabajo son fundamentales para construir el futuro de nuestra ciudad».

Finalmente, desde la Secretaría destacaron que estas acciones forman parte de las políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Martín Pérez para fortalecer el entramado productivo, promover el desarrollo de nuevos emprendimientos y ampliar las oportunidades económicas de la comunidad.