Nacionales 27/11/2026.- Las transferencias entre cuentas bancarias o billeteras virtuales de una misma titularidad también están contempladas en el régimen de información de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Personas humanas: $50.000.000. Personas jurídicas: $30.000.000. Mientras tanto a ARCA no le controla a Adorni, por sus 500 mil dolares en un pendrive, sin declarar, a Lorena Calvette con 700 mil dolares en su casa sin declarar, Lorena Villaverde denunciada por estafa, a la senadora Nadia Judith Márquez la diputada nacional Marcela Pagano impugnó ante la Corte Suprema la designación de la senadora Nadia Márquez para integrar el Consejo de la Magistratura, señalando una causa penal previa por «estafa y otras defraudaciones» en Neuquén (expediente 6982/13) o a Espert por 200 mil dolares que habría recibido del narco Fred Machado. La doble vara de ARCA es asquerosa, como todo lo que el gobierno nacional hace con los que menos tienen.

El organismo establece umbrales mensuales a partir de los cuales las entidades financieras deben reportar los movimientos, con valores diferentes para personas humanas y jurídicas.

Sin embargo, estos montos no representan un límite máximo para transferir dinero entre cuentas propias.

Cuál es el monto máximo para transferir dinero entre cuentas propias

Según la información oficial de ARCA, los parámetros mensuales que deben considerar las entidades alcanzadas son los siguientes:

Personas humanas: $50.000.000.

$50.000.000. Personas jurídicas: $30.000.000.

Logo de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero).

Los importes se aplican a los ingresos, egresos o saldos finales registrados durante el mes. Por lo tanto, no constituyen un tope operativo ni una prohibición para realizar transferencias por encima de esas cifras.

Cuándo las entidades deben informar las transferencias a ARCA

El régimen incluye los movimientos entre cuentas de una misma titularidad cuando se superan los umbrales mensuales establecidos. Es decir, las operaciones no quedan excluidas de los reportes por el simple hecho de que las cuentas pertenezcan a una misma persona o empresa.

Las entidades, por su parte, deben contemplar los ingresos, los egresos y los saldos finales para determinar si corresponde informar esos datos al organismo recaudador.

ARCA puede pedir explicaciones por transferencias entre cuentas propias.

Superar los $ 50.000.000 para personas humanas o los $ 30.000.000 para personas jurídicas no implica automáticamente que ARCA solicite explicaciones. La información oficial establece los parámetros que activan los reportes de las entidades, pero no señala que excederlos genere por sí solo un requerimiento del organismo.

Por eso, es importante diferenciar los umbrales de información de un límite para transferir. Los montos determinan cuándo deben reportarse determinados movimientos, pero no impiden operar con dinero entre cuentas propias.

ARCA