ZONA DESFAVORABLE : La cuenta regresiva de Gustavo Melella

La gran apuesta política de Gustavo Melella ya fue. El gobernador dispuso todo para llegar a las elecciones constityentes convocadas para el domingo 9 de agosto, pero chocó contra la política y la Justicia. Ahora ve cómo se larga la carrera por su sucesión, en la que no tendrá el protagonismo que alguna vez imaginó.

El proceso de reforma constitucional podría reactivarse si Superior Tribunal de Justicia (STJ) le da el visto bueno a la apelación presentada por el Ejecutivo provincial, pero los tiempos apremian y el gobernador se queda sin márgen. La situación debilita las influencias del jefe del Ejecutivo, aceleran los tiempos preelectorales con vistas al 2027 y disparan una pelea por la sucesión en la que intervienen múltiples actores, tanto del panperonismo como de la oposición. Sin reforma, Melella ya no podrá ser candidato.

Si bien el gobernador sabe que todavía queda una oportunidad, en los pasillos políticos fueguinos dan por hecho que su tiempo se termina y el partido que viene tendrá el protagonismo de intendentes peronistas que quieren ir por el premio mayor y de referencias de La Libertad Avanza que repasan con optimismo el triunfo en las legislativas del año pasado.

Con los cambios en el escenario y la cercanía de las elecciones generales, el poder de Melella luce cada vez más frágil. Melella pretendía que el 9 de agosto se voten constituyentes para una reforma constitucional que nació mal parida y que nunca pudo acomodarse. La oposición, el Poder Judicial y las propias tribus peronistas que no respaldan al gobernador le pusieron obstáculos que la máxima autoridad del Ejecutivo no pudo sortear.

La Justicia tumbó el decreto que convocó a las elecciones, y hasta la propia Legislatura decidió anular en abril de este año la ley que en diciembre de 2023 había declarado la “necesidad de la reforma”. «Una ley que se votó a las apuradas en la previa al recambio legisaltivo», recuerdan los opositores fueguinos que dan cuenta que Melella se aferró a una suerte de poder interno que se esfumó con el paso de los meses.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, en la apertura de sesiones. A su izquierda, la presidenta del STJ, María del Carmen Battaini.

Con todo, hay cuestiones formales todavía esperan una definición del Superior Tribunal de Justicia, pero el poder del gobernador parece diluido. Sus opositores sostienen que su imagen personal es positiva, pero la población le fue quitando apoyo a su gestión, golpeada por el ajuste nacional pero también marcada por decisiones que no lograron los resultados esperados en la provincia más austral de la Patagonia.

En un mapa repleto de incertidumbre, la gran certeza es que la elección, con su fecha prevista originalmente, no se hará. La insistencia de Melella nunca pareció estar motividad por la busqueda de una segunda reelección, que no figura entre los puntos a tratar, sino para mantener al gobernador en el centro de la escena. En criollo, Melella no quiere que el debate por su sucesión lo encuentre definitivamente fuera de carrera.

Las tres partes del peronismo

Una de las definiciones centrales para el peronismo, en los meses que vienen, será cómo se resuelve el conflicto que lo divide en tres partes, hasta qué punto hay posibilidades de aceitar una unidad o de qué otro modo se resolverá la puja de poder, que también es el posicionamiento de proyectos políticos diferentes.

Una de las derivaciones colaterales de las flaquezas de Melella fue, en las últimas semanas, un acercamiento al intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, líder del mismo sector panperonista al que había acusado de desestabilizarlo.

La foto: Walter Vuoto, intendente de la capital, y Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, juntos después de sus ásperos enfrentamientos.

Los dos dirigentes chocaron por el reparto de la torta de la coparticipación. Vuoto, que ejerce su tercer mandato municipal, empujó normativas que, bajo el nombre de Ley de Goteo, destrozaban la caja provincial, según contraatacaron desde el Ejecutivo.

La puja que parecía irreconciliable terminó en una fumata blanca a principios del mes pasado, pero el encuentro dejó la sensación de estar atado a cuestiones de gobernabilidad más que a un tempranero acercamiento electoral.

La autonomía de Martín Pérez

Esa foto que inmortalizó el tiempo de tregua entre Melella y Vuoto, dejó parado en la vereda de enfrente, aunque siempre dentro del plato panperonista, al intendente de Río Grande, Martín Pérez, que con su sello Provincia Grande ya hizo pata ancha por su cuenta y demostró poderío electoral en la legislativa del año pasado.

En octubre de 2025, el sector que compartieron Melella y Vuoto (Fuerza Patria) cosechó el 31%; Pérez (Defendamos Tierra del Fuego) sumó más del 20% y La Libertad Avanza sacó provecho para ganar con el 38,3%. La elección de autoridades provinciales prevé una segunda vuelta si el candidato ganador no saca el 50%. Ese sistema habilita que las negociaciones puedan dilatarse incluso más allá de la primera vuelta.

Río Grande: sin reelección, Martín Pérez va por la Gobernación y abre la carrera por la sucesión.

Pérez teje desde la autonomía. Lo hace sin correrse de un peronismo, pero su propuesta agrega un tono provincialista que aparece como la principal novedad respecto a los escenarios electorales anteriores. Insiste en que todavía no es candidato a nada y tiene sus pilas puestas en la gestión de la ciudad más poblada de la provincia, pero el rol que decidió ocupar lo deja fortalecido para lo que viene.

La complicada agenda de Gustavo Melella

Melella, que llegó a la gobernación con la camiseta de FORJA, afronta de capa caída un tiempo complejo de gestión, donde aparecen en la agenda, entre otros puntos, conflictos salariales y cuestionamientos por su posicionamiento ante avanzadas que afectan la soberanía. No por nada Pérez coló en la Legislatura un proyecto que busca ser dique para frenar la extranjerización de tierras.

Caen sobre Melella cuestionamientos por la “tibieza” con la que enfrenta situaciones con apariencia de saqueo de recursos. Organizaciones locales le hacen notar al gobernador su silencio ante la avanzada de la empresa israelí Navitas para extraer petróleo. Se suma un corte de gas relativamente masivo que hizo la empresa de gas Camuzzi, en pleno invierno y con frío extremo, que disparó acusaciones por la “complicidad” del gobierno.

Gustavo Melella había convocado a elecciones de constituyentes para el 9 de agosto. No podrá ser.

Con esos frentes abiertos, sin reelección a mano, con minoría en la Legislatura y sin la constituyente que hubiera deseado para marcar la cancha, el gobernador pierde peso específico para digitar su sucesión, más allá de que el manejo de los resortes estatales le permiten todavía, hasta cierto punto, la fortaleza de la lapicera y el presupuesto.

La grieta de La Libertad Avanza

En el campamento libertario, aunque pueden relamerse con la gestión complicada de Melella y la fractura peronista, el optimismo tiene sus límites. La victoria en la legislativa nacional del año pasado fue un escenario circunstancial y todos saben que trasladar esa experiencia positiva a la provincia es dificultoso por la sola obligación de llegar al 50% para evitar una segunda vuelta. Pero además, La Libertad Avanza tiene su propia grieta.

El diputado nacional Santiago Pauli y el senador Agustín Coto se disputan el liderazgo de La Libertad Avanza.

La guerra violeta entre el senador Agustín Coto y el diputado Santiago Pauli obligará a la Casa Rosada a elegir por alguna de esas facciones.

Coto fue diputado provincial, es el jefe partidario y tiene buena llegada a Patricia Bullrich en la cámara alta. Pauli no disimula sus intenciones de competir por la gobernación y sus puentes preferidos son con Martín y Lule Menem.

Otros actores en Tierra del Fuego

Hay además otros actores en el sistema político fueguino, aunque con alcance limitado y en algunos casos hasta marginal. El diputado y empresario portuario Jorge Lechman (Somos Fueguinos) ganó vosobilidad porque fue el primer y principal opositor a la constituyente, y hasta ahora el tiempo jugó a su favor.

El Movimiento Popular Fueguino, de los legisladores Pablo Villegas y Damián Löffer, también se paró en ese lugar del ring. No puede descartarse del todo un acuerdo con el espacio peronista, pero primero debe resolver sus propios debates internos que le permitan definir una estrategia. Löffer pretende un frente amplio para candidatearse en Río Grande, pero allí chocará con Pérez, que será el que tenga la última palabra a la hora de definir el nombre con el que buscará darle continuidad al proyecto iniciado en 2019.

Federico Sciurano llegó a la Legislatura desde FORJA, fue tomando distancia de Melella y está tramando un regreso a la UCR. El PRO, que salió segundo en 2023, se fue diluyendo y tiene que decidir si sostiene su identidad de modo casi testimonial o busca una alianza con La Libertad Avanza.

Mientras tanto, Melella mirá el escenario y ve la forma en el que comienza a dispararse un juego de alianzas para ir por el premio mayor el año que viene. Sabe que tiene en su poder una de las cartas más importantes del mazo, la fecha de las elecciones. Todavía espera que una eventual reforma le permita amagar con una última candidatura, aunque esa posibilidad parece alejarse cada vez más.

Fuente: Letra P