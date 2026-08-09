VUOTO RECIBIÓ A SENADORAS Y DESTACÓ SU DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Ushuaia 09/08/2026.- El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, recibió en la Sala de Situaciones de la Intendencia a las senadoras Cristina López, Juliana Di Tullio, Alicia Kirchner y Natalia Gadano, y a los senadores Carlos Linares y Fernando Salino, a quienes destacó por su compromiso con la defensa de la soberanía nacional y los intereses de Tierra del Fuego.

La recepción se produjo horas después del tratamiento en el Senado de la Nación del proyecto impulsado por el Gobierno Nacional, al que Vuoto cuestionó por considerar que avanzaba sobre la soberanía y pretendía favorecer la extranjerización de las tierras de los argentinos y argentinas.

“Recibimos con enorme orgullo a los senadores y senadoras que ayer defendieron en el Congreso la soberanía nacional y los intereses de las argentinas y los argentinos. Para Tierra del Fuego, que tiene una ubicación estratégica y una historia profundamente ligada a la defensa de nuestra soberanía, ese compromiso tiene un valor enorme”, sostuvo Vuoto.

En ese sentido, el Intendente remarcó que “hablar de soberanía en Tierra del Fuego es hablar también de nuestras Islas Malvinas, del Atlántico Sur y de la Antártida Argentina, de nuestro territorio y de la posición estratégica que tiene nuestro país en esta región”.



Vuoto agradeció la visita y destacó “el compromiso con Tierra del Fuego, con una Argentina federal y con la defensa inclaudicable de nuestra soberanía”.

“Frente a quienes pretenden retroceder en derechos, resignar el valor estratégico de nuestro país y avanzar sobre las tierras de los argentinos y argentinas, es fundamental seguir construyendo unidad, compromiso y una defensa inclaudicable de la Patria”, afirmó.

De la recepción también participaron la jefa de Gabinete, Yésica Garay; el secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte; el legislador provincial Juan Carlos Pino; la diputada nacional Andrea Freites y el concejal Nicolás Pelloli.