VUOTO RECIBIÓ A AUTORIDADES DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA

Ushuaia 02/08/2026.- El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, mantuvo un encuentro con autoridades de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en el que dialogaron sobre el trabajo que la institución desarrolla en la zona aeroportuaria de la ciudad y la importancia de fortalecer la articulación entre los distintos organismos para brindar mayor seguridad y mejores servicios a la comunidad y a quienes visitan el destino.

De la reunión participaron el director nacional de la PSA, Carlos Tonelli Banfi; la subdirectora nacional, comisionada general Lorena Andersch; el director de la Dirección General de Seguridad Aeroportuaria Preventiva, comisionado general Ricardo Collazo; y la directora de Relaciones Institucionales, Nadia Roffo.

Asimismo, acompañaron al intendente el secretario de Articulación Política y Relaciones Parlamentarias de la Municipalidad de Ushuaia, Omar Becerra, y el secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte.

Durante el encuentro se abordaron distintos temas vinculados a la labor cotidiana de la fuerza en el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas y la coordinación de acciones conjuntas, teniendo en cuenta el constante crecimiento de Ushuaia como destino turístico nacional e internacional.

Vuoto destacó la relevancia del trabajo que realiza la PSA en una ciudad que recibe miles de visitantes durante todo el año y valoró el compromiso de la institución para garantizar la seguridad en una infraestructura estratégica para el desarrollo turístico, económico y social de la capital fueguina.