VUOTO RECIBIÓ A AUTORIDADES DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA

De la reunión participaron el director nacional de la PSA, Carlos Tonelli Banfi; la subdirectora nacional, comisionada general Lorena Andersch; el director de la Dirección General de Seguridad Aeroportuaria Preventiva, comisionado general Ricardo Collazo; y la directora de Relaciones Institucionales, Nadia Roffo.
Asimismo, acompañaron al intendente el secretario de Articulación Política y Relaciones Parlamentarias de la Municipalidad de Ushuaia, Omar Becerra, y el secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte.
Durante el encuentro se abordaron distintos temas vinculados a la labor cotidiana de la fuerza en el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas y la coordinación de acciones conjuntas, teniendo en cuenta el constante crecimiento de Ushuaia como destino turístico nacional e internacional.
Vuoto destacó la relevancia del trabajo que realiza la PSA en una ciudad que recibe miles de visitantes durante todo el año y valoró el compromiso de la institución para garantizar la seguridad en una infraestructura estratégica para el desarrollo turístico, económico y social de la capital fueguina.