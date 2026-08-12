VUOTO FIRMÓ EL DECRETO DE ADJUDICACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LOS ÑIRES

Ushuaia 12/08/2026.- La obra contempla la intervención de 25 cuadras, la construcción de cordón cuneta y badenes, y permitirá mejorar la conectividad vial del sector.

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, firmó el decreto municipal mediante el cual se adjudicó oficialmente la obra de pavimentación de la calle De Los Ñires – Etapa II a la empresa Ing. Lisardo V. Canga S.A.

La intervención permitirá avanzar con la pavimentación integral de aproximadamente 25 cuadras sobre la calle De Los Ñires, incorporando además 600 metros lineales de cordón cuneta, 126 metros lineales de badenes y la pavimentación de las bocacalles transversales, mejorando la circulación y la conectividad vial del sector.

La obra se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 6600, que establece el régimen de Contribución por Mejoras, mediante un esquema de participación entre el Municipio y quienes resultan alcanzados por la normativa.

De acuerdo con el decreto de adjudicación, el financiamiento contempla el aporte de los frentistas y de la Municipalidad de Ushuaia, conforme al mecanismo establecido por la normativa vigente.

Asimismo, ya se ha percibido la parte correspondiente a la contribución establecida, por lo que se iniciará el proceso para la firma del contrato de obra una vez que la empresa adjudicataria complete la documentación correspondiente a las garantías.

El inicio de los trabajos se llevará adelante una vez finalizada la veda invernal, de acuerdo con las condiciones previstas para la ejecución de la obra.

En este contexto económico, la Municipalidad de Ushuaia continúa sosteniendo la obra pública como una herramienta para generar desarrollo y mejorar la calidad de vida de los vecinos, trabajando de manera articulada con la comunidad. La ejecución de estas obras no solo permite avanzar en infraestructura y conectividad, sino que también contribuye a sostener fuentes de trabajo, movilizar la actividad económica local y fortalecer el círculo virtuoso que genera la inversión en obra pública.