Ushuaia 09/08/2026.- El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, acompañó al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, en una recorrida por el predio donde se emplazará la nueva usina eléctrica de la ciudad, una obra estratégica que permitirá ampliar de manera significativa la capacidad de generación y garantizar el abastecimiento energético para las próximas décadas.

> Ushuaia Prensa🎙️: VUOTO: “ESTA OBRA REFLEJA FUTURO Y VA A CAMBIAR RADICALMENTE LA MATRIZ ENERGÉTICA DE USHUAIA”

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, acompañó al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, en una recorrida por el predio donde se emplazará la nueva usina eléctrica de la ciudad, una obra estratégica que permitirá ampliar de manera significativa la capacidad de generación y garantizar el abastecimiento energético para las próximas décadas.

Durante la visita, Vuoto destacó la magnitud de la obra y su impacto en el desarrollo futuro de Ushuaia. “Esta inversión va a cambiar radicalmente la matriz energética”, afirmó, y señaló que permitirá contar con nueva capacidad de generación para acompañar el crecimiento de la ciudad, ampliar la matriz productiva y generar las condiciones necesarias para nuevos proyectos de infraestructura, barrios, emprendimientos turísticos e inversiones.

“Esto va a ser el futuro de los próximos 35 o 40 años de la ciudad”, sostuvo el Intendente, quien remarcó que resolver el problema energético es una condición indispensable para pensar el crecimiento de Ushuaia. “No podemos ampliar la matriz productiva, no podemos pensar en más barrios, no podemos pensar en más inversiones” sin contar con la energía necesaria, planteó.

Vuoto también puso en valor el trabajo sostenido que permitió concretar la iniciativa y la articulación entre el sector público y privado. “

En ese sentido, subrayó que la obra adquiere todavía mayor relevancia en un contexto económico complejo y de reducción de recursos para las provincias y municipios. “Esta es una inversión privada y el Estado ha estado con sus licitaciones”, señaló, y sostuvo que la concreción de una obra de estas características demuestra la importancia de la gestión y de la articulación entre el Estado y el sector privado.

Por su parte, el gobernador Gustavo Melella destacó que “es la solución que la ciudad necesitaba por mucho tiempo”,

quien explicó que la nueva infraestructura permitirá que nuevos barrios puedan contar con energía y que comercios, hoteles y distintas actividades económicas puedan continuar creciendo con la capacidad energética necesaria.

El Gobernador destacó además que se trata de una inversión superior a los 80 millones de dólares, realizada por capitales privados de origen chino asociados en el país, y valoró especialmente la magnitud de la logística desplegada para hacer posible el traslado de los equipos hasta Ushuaia.

Melella agradeció el trabajo realizado por la Municipalidad de Ushuaia, la Aduana, empresas privadas, Vialidad, la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS), el Ministerio de Energía, el Ministerio de Obras Públicas y las distintas áreas involucradas, además de la empresa china que participa del proyecto. “Es un trabajo de todos”, remarcó.

Asimismo, sostuvo que la nueva usina tendrá un impacto que trascenderá a la coyuntura inmediata. “No hay energía, no hay desarrollo, no hay empleo. Y esta energía viene a potenciar a Ushuaia”, expresó.

De la recorrida participaron también la senadora nacional Alicia Kirchner, la diputada nacional Andrea Freites, autoridades del Gobierno de la Provincia, funcionarios de la Municipalidad de Ushuaia, representantes de Terra Ignis y de la empresa china Austral Petróleo, Gas y Electricidad S.A., entre otros actores vinculados al proyecto.

La nueva central será desarrollada mediante una asociación entre Austral Petróleo, Gas y Electricidad S.A., de capitales chinos, y Terra Ignis S.A., de capitales locales. La primera etapa contempla una potencia de generación de 40 MW, con posibilidad de ampliación hasta 60 MW, lo que permitirá incrementar sustancialmente la capacidad energética disponible para Ushuaia.

La obra contempla una inversión cercana a los 80 millones de dólares y el traslado de aproximadamente 6.200 toneladas de equipamiento, distribuidas en 1.840 bultos, entre los que se encuentran turbinas, generadores, transformadores, estructuras metálicas y contenedores. > Ushuaia Prensa🎙️: El equipamiento arribó al Puerto de Ushuaia a bordo de un buque procedente de China y comenzó posteriormente su traslado hacia el predio donde se construye la nueva central, en inmediaciones del relleno sanitario y de la empresa Sanatorium. El operativo logístico involucró a más de 600 personas y constituyó uno de los despliegues de estas características más importantes realizados en la provincia.