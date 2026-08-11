Volvió el Club del Trueque: el intercambio de productos como respuesta a la crisis económica

Argentina pobre 1108/2026.- Este sábado, la Sociedad de Fomento de Villa Astolfi, en Pilar, fue escenario de la primera jornada de una iniciativa que reunió a cerca de 50 puestos y que busca extenderse a otros barrios frente a las dificultades que atraviesan muchas familias para sostener sus consumos cotidianos.

La actividad permitió intercambiar ropa nueva y usada, alimentos, bijouterie, artículos de bazar, tecnología, productos de pesca y regalos, y también hubo servicios de peluquería. La modalidad recupera una práctica que tuvo una enorme expansión durante la crisis de comienzos de siglo, aunque en esta nueva experiencia la dinámica fue más flexible: además del trueque, los vecinos tuvieron la posibilidad de realizar compras en efectivo.

Según reporta el medio local, Resumen, el encuentro comenzó a organizarse varios días antes a través de un grupo de WhatsApp creado especialmente para coordinar los intercambios, donde los participantes anticiparon qué productos tenían para ofrecer y qué necesitaban conseguir.

«El Club del Trueque viene con una convocatoria que superó nuestras expectativas», explicó Ana Barreto, una de las impulsoras de la iniciativa, quien señaló que la propuesta surgió luego de una serie de encuentros vecinales en los que comenzó a plantearse la necesidad de encontrar herramientas comunitarias para hacer frente a la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades de acceso a bienes básicos.

«La situación es bastante preocupante, lo que pudimos ver con la campaña de emergencia alimentaria, la gente que necesita alimentos y busca estrategias para poder conseguirlos. Y esto del trueque es una herramienta que terminan utilizando», había señalado Barreto durante la previa, al tiempo que puso el foco en que el regreso de estas modalidades de intercambio refleja una situación que excede a quienes no tienen ingresos y alcanza también a familias con empleo registrado.

(InfoGEI)