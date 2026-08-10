Villegas: “Queremos conocer la verdad histórica sobre cómo y por qué se instaló el radar de LeoLabs en Tierra del Fuego”

Ushuaia 10/08/2026.- La Comisión Especial Investigadora de la Legislatura que analiza las autorizaciones y actuaciones vinculadas con la instalación del radar de LeoLabs en Tolhuin se reunió este jueves y avanzó en la definición de nuevas medidas probatorias, entre ellas la convocatoria a declarar de distintos funcionarios y exfuncionarios.

El presidente de la Comisión, legislador Pablo Villegas (MPF), informó los avances registrados durante el receso legislativo y destacó que se continúa con la recopilación de documentación solicitada a organismos provinciales, nacionales y al Poder Judicial. “Fuimos informando los avances de las medidas probatorias que adoptamos y que habíamos acordado previamente con los integrantes de todos los bloques que participan de esta Comisión”, señaló Villegas.

Villegas explicó que algunos organismos respondieron en tiempo y forma a los requerimientos realizados, mientras que otros aún no completaron la información solicitada. En ese sentido, volvió a cuestionar la falta de documentación por parte de la Dirección Provincial de Energía (DPE).

“Esperamos que esa documentación sea remitida en tiempo y forma. No se trata de un acto de buena voluntad, sino del cumplimiento de una obligación legal de poner a disposición de esta Comisión la información pública requerida”, afirmó. Villegas agregó que la demora de algunos organismos llevó a que integrantes de la Comisión plantearan la necesidad de convocar personalmente a funcionarios provinciales para que concurran y aporten la documentación requerida.

Durante la reunión, se acordó avanzar con una nueva etapa de la investigación, mediante la toma de declaraciones testimoniales a distintos actores que tuvieron participación o conocimiento de las actuaciones vinculadas con el radar. En ese marco, Villegas confirmó que serán convocados el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington; el exsenador Pablo Blanco; el exministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana; y el jefe del Estado Mayor Conjunto, quien realizó un informe público relacionado con la instalación del radar, entre otros protagonistas.

“La idea es avanzar en el marco probatorio para luego valorarlo y obtener conclusiones, para entender si hay responsabilidades políticas o no”, explicó el presidente de la Comisión.

El legislador remarcó que esta nueva etapa permitirá complementar la documentación reunida con los testimonios de quienes participaron de las decisiones, actuaciones y procedimientos administrativos y judiciales relacionados con Leolabs Inc. y Leolabs Argentina SRL.

“Nuestro objetivo es conocer la verdad histórica sobre cómo y por qué se instaló este radar en Tierra del Fuego, cuál fue la intervención de las autoridades provinciales y cuáles fueron los procedimientos administrativos que lo hicieron posible”, sostuvo.

Acceso público a la investigación

El presidente de la comisión, recordó que toda la documentación incorporada al expediente se encuentra disponible en el espacio específico habilitado por la Legislatura en su sitio oficial, de manera que cualquier ciudadano pueda consultar las actuaciones y seguir el desarrollo de la investigación.

“La decisión es que el trabajo sea lo más transparente, serio e institucional posible. Queremos que todos los fueguinos puedan conocer cómo se desarrolla esta investigación”, afirmó.

Finalmente, Villegas no descartó que las demoras registradas en la remisión de documentación puedan llevar a la Comisión a solicitar una extensión del plazo de funcionamiento, con el objetivo de garantizar que todas las medidas probatorias sean cumplidas.

“Queremos llevar adelante una investigación exhaustiva, con todas las garantías institucionales y con todos los elementos necesarios para poder arribar a conclusiones serias y fundadas”, concluyó.