Villegas: “Cuando había que defender el empleo, eligieron regalar beneficios fiscales”

Ushuaia 11/08/2026.- El legislador del MPF cuestionó al Gobierno provincial por haber otorgado beneficios a la industria sin exigir garantías laborales y sostuvo que la pérdida de puestos de trabajo en Río Grande confirma las advertencias que realizó en 2024.

El legislador Pablo Villegas volvió a cuestionar el acuerdo que en 2024 redujo la Tasa de Verificación de Procesos Productivos y otorgó beneficios fiscales a las empresas industriales.

En aquella oportunidad, durante la 4ª sesión legislativa, Villegas fue contundente: “Pidámosle a cambio que por lo menos mantengan los puestos laborales”. Sin embargo, esa condición no fue incorporada al acuerdo.

“Hoy estamos viendo las consecuencias. Río Grande pierde puestos de trabajo y quienes ayer tuvieron la posibilidad de poner condiciones ahora aparecen preocupados por defender el empleo”, sostuvo.

Villegas apuntó a los funcionarios provinciales “que hoy hablan de defender los procesos productivos y de evitar la pérdida de puestos de trabajo. Pero cuando tuvieron la oportunidad de exigirle a las empresas que mantuvieran el empleo a cambio de beneficios fiscales, miraron para otro lado”, cuestionó.

Para el legislador, no alcanza con responsabilizar exclusivamente a Nación por la situación actual de la industria fueguina.

“Hay decisiones nacionales que tenemos que discutir, pero también hay responsabilidades provinciales. Se entregaron beneficios concretos y no se exigió una contraprestación concreta. Eso también hay que decirlo”, afirmó.

Villegas remarcó que la defensa de la industria debe traducirse en medidas concretas para los trabajadores y no solamente en declaraciones públicas.

“En 2024 advertimos que los recursos públicos no podían entregarse sin condiciones. Hoy las fábricas reducen personal, los trabajadores pierden sus empleos y Río Grande sufre las consecuencias. Las advertencias estaban hechas; lo que faltó fue decisión política para poner condiciones cuando todavía había tiempo”, concluyó.