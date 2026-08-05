Video: El Gobierno cede para salvar la sesión de este jueves y retira el capítulo de ley de Tierras

Durante la mañana del miércoles, los acompañamientos de los aliados a la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada comenzaron a caer por goteo.

La polémica que generó el capítulo que modifica la ley de Tierras en los últimos días hicieron que, uno a uno, los senadores con los que La Libertad Avanza contaba para la media sanción comenzaron a soltarle la mano al gobierno de Javier Milei. La conferencia de Patricia Bullrich en la tarde del martes, tratando de despejar fantasmas en torno a la letra chica del proyecto de Federico Sturzenegger no fueron suficientes .

El primero en pronunciarse en contra del capítulo que buscaba flexibilizar la venta de tierras rurales en manos de extranjeros fue el gobernador por Tucumán Osvaldo Jaldo ; lo propio hizo el neuquino Rolando Figueroa . Al parecer, al mandatario neuquino no le gustó que en la conferencia, Bullrich diera por hecho que su espacio acompañaría la ley.

Más tarde se supo que la salteña Flavia Royón , que responde a Gustavo Sáenz tampoco acompañaría. En paralelo, el radical Daniel Kroneberger blanqueaba su postura: tampoco le daría pulgar arriba al capítulo 3 . La concesión hecha a un sector de los aliados de elevar de 15% al 25% la restricción a la venta en manos de extranjeros no conformó a todos «los aliados».

Patricia Bullrich convocó a una reunión de senadores oficialistas.

Con ese panorama, el fracaso de la ley era un hecho. Las vallas en las inmediaciones del Congreso, que se quedarían dispuestas hasta el jueves, por la movilización convocada en las inmediaciones del Congreso para rechazar la ley, tampoco ayudaban. La presión social, y los números ajustadísimos le jugaron una mala pasada al oficialismo. Ningún senador quería quedar «pegado» con la extranjerización de las tierras.

Pero Bullrich no es Ezequiel Atauche, el anterior jefe de bloque de LLA, que llegó a protagonizar una seguidilla de derrotas en una misma sesión. Si bien en los pasillos del Congreso, durante el mediodía del miércoles se daba por descontado que los votos no estaban, la sesión seguía en pie. A quienes peinan canas en el Senado les costaba imaginar que la exministra se sometería a una derrota, para colmo, ajena. En el entorno de Bullrich aseguraban que la porteña apelaría a su «creatividad». Perder no era una opción.

Así fue que pasadas las 14, la porteña se dirigió a las oficinas del bloque de la UCR. Allí se vieron las caras Eduardo Vischi, Mariana Juri y Maximiliano Abad (UCR), Martín Goerling, VIctoria Huala y Andrea Cristina (PRO), Natalia Gadano (Movere), Sonia Rojas Decut (Encuentro Misionero), Beatriz Ávila (Independencia) Flavia Royón (Primero los salteños), Edith Terenzi (Despierta Chubur) Luis Juez, Barolomé Abdala y Bullrich (LLA).

En menos de una hora se selló el acuerdo: retirar el capítulo 3 del proyecto y avanzar con el resto de la ley. Es decir, los cambios a la ley de Tierras quedaban «afuera», hasta nuevo aviso. En el entorno no dieron precisiones respecto de cuándo se retomaría el tema. «Se trabajará en otro momento, a muchos les interesa», se limitaron a decir. Para eso, el Ejecutivo debería impulsar un nuevo proyecto. Será harina de otro costal.

El jueves, apenas comience la sesión, el miembro informante, Agustín Coto, anunciará el último cambio y se pondrá en marcha el debate para avanzar con lo que queda en pie de la ley.

«Entre todos, decidimos retirarlo, postergarlo para más adelante», dijeron los senadores apenas culminó el encuentro. «Para nosotros es muy importante mantener al grupo de 44 (senadores que acompañan a LLA en el grueso de las leyes). La decisión la tomamos en conjunto. Es importante mantenerlo para las leyes que vienen», explicaron en las filas libertarias. De allí la decisión de Bullrich de posponer el debate hasta nuevo aviso.

¿Cómo se enteró Sturzenegger que el capítulo 3 quedaba «afuera»? «Por ustedes, los periodistas», dijeron en el bloque de senadores del oficialismo. En el entorno de la senadora había malestar con el ministro. Consideraron que el «Coloso» «no defendió» la ley que él mismo impulsaba. Sino que fue Bullrich la que debió «poner la cara», en conferencia de prensa, y tratar de despejar los fantasmas que generó el capítulo de la discordia.

Con información de Ámbito y C5N