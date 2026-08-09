Video: Educación pública bajo ataque: Catena bautizo a Pauli como el diputado de «las zapatillas nuevas» y lo deja en ridículo.

Ushuaia 09/08/2026.- El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), Horacio Catena, lanzó una dura crítica contra el diputado libertario Santiago Pauli, a quien acusó de intentar denigrar a la organización docente y de sostener un discurso contradictorio sobre la educación pública. Con tono mordaz, lo bautizó como “el diputado de las zapatillas regaladas” y subrayó la contradicción de que alguien con esas prácticas pretenda hablar de educación pública.

El “diputado de las zapatillas nuevas”

Catena ironizó sobre las prácticas de Pauli, señalando que “este diputado regala zapatillas nuevas” y cuestionando la legitimidad de esa acción:

“Si arrancaste a 100 políticas regalando zapatillas nuevas, yo le digo timbre para los que investigan dádivas y si esa práctica está o no acorde al cargo que tiene”.

“¿Por qué regala zapatillas un diputado de la Nación y dice que son de comerciantes amigos? ¿Quiénes son esos amigos comerciantes que te regalan zapatillas para que vos regales?”.

Con tono mordaz, lo bautizó como “el diputado de las zapatillas regaladas” y subrayó la contradicción de que alguien con esas prácticas pretenda hablar de educación pública.

Contradicciones sobre el paro docente

Catena expuso las inconsistencias en el discurso de Pauli:

“Arranca su video diciendo que está en contra del paro. Yo quiero decirle que esta organización para contra el gobierno de Gustavo Melella y le pide salario al gobierno de Gustavo Melella, y después dice que no pedimos salario. Algún problemita de conexión entre la pelea y quién dirige la provincia tiene”.

“Le recomiendo que sus asesores lo revisen. Y después miente. Como miente y no me gusta que mienta, le va a llegar una carta documento para que ratifique o rectifique”.

La verdad sobre su reincorporación

El dirigente docente aclaró que su regreso al cargo no fue producto de favores políticos:

“A mí Melella no me reincorporó. Esta organización ganó tres sentencias en la justicia que obligaron al gobierno de la provincia a devolverme mi cargo. Tampoco cobré indemnización. Estoy en la justicia reclamando lo que nos corresponde tanto a mí como al resto”.

Con contundencia, agregó: “El ladrón piensa que todos son de su misma condición. Usted piensa que como usted regala zapatillas, a todos nos regalan zapatillas, y no es así”.

Invitación al debate público

Catena cerró su mensaje con un desafío directo:

“Diputado Pauli, no tenga miedo de debatir. Dígame dónde quiere que nos encontremos y debatimos públicamente. Y si no sabe, nosotros le explicamos. Siempre está a tiempo de aprender sobre la educación pública”.

En conclusión, la crítica de Catena desnuda las contradicciones del discurso libertario sobre la educación pública y expone la fragilidad política de Pauli, reducido a la caricatura del “diputado de las zapatillas nuevas”. La defensa del sindicalismo docente se sostiene en hechos judiciales y en la legitimidad de la lucha gremial, frente a un legislador que, según Catena, recurre a dádivas y mentiras para construir su imagen.

Fuente: Prensa SUTEF