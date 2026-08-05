Venta de tierras a extranjeros: qué cambia y por qué preocupa el control de los recursos estratégicos, ¿que pasa en Tierra del Fuego?

La socióloga, becaria del Conicet y cofundadora del Observatorio de Tierras , Julieta Caggiano, aseguró en la 105.5 FM MDZ Radio que el proyecto de ley de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», que el Senado debatirá el próximo 6 de agosto, «profundizaría la extranjerización» del territorio argentino y advirtió que elimina resguardos sobre tierras estratégicas y mecanismos de control estatal.

Caggiano fue entrevistada en el programa Digamos Todo y afirmó que desde el Observatorio de Tierras vienen «denunciando que es una extranjerización del territorio argentino» y explicó que la Ley de Tierras Rurales vigente desde 2011 establece límites «a nivel nacional, provincial o departamental», además de protecciones especiales sobre «cuerpos de agua o tierras de frontera». Recordó que el Gobierno ya había intentado eliminar esa normativa mediante el DNU de 2023 y sostuvo que el proyecto que llegará al Senado constituye «un nuevo intento por derogar esta ley».

La investigadora cuestionó especialmente que el nuevo dictamen proponga elevar el límite únicamente a escala nacional o provincial. «Ahí creemos que hay un primer engaño», sostuvo, porque «el fenómeno se entiende cuando vamos a los recursos que están en juego en cada territorio y no un promedio». Según indicó, las zonas más presionadas son las de frontera, aquellas con cuerpos de agua y las áreas cordilleranas vinculadas a la minería. «Lo que mostramos con el mapa es que esos territorios más presionados a la extranjerización son territorios en zonas de frontera, donde hay cuerpos de agua importantes, a la vera de nuestro río Paraná o en la cordillera», señaló.

Además, remarcó que el proceso involucra a «fondos de inversión, capitales grandes radicados en el exterior», que «se anclan de manera monopólica» y desplazan a productores y pobladores locales.

La ruta que une Rosario y Victoria sobre el río Paraná está bajo concesión de la compañía que reclama renegociar el contrato según lo acordado con sucesivos gobiernos.

La especialista advirtió que el proyecto no solo modifica la Ley de Tierras Rurales . Explicó que también «avanza sobre otras leyes», entre ellas la de manejo del fuego, además de introducir cambios en materia de desalojos y expropiaciones. «Es como una ley ómnibus, afecta diferentes leyes», afirmó, al tiempo que cuestionó que el debate se esté dando «a espaldas de la sociedad».

También sostuvo que la iniciativa elimina herramientas de control estatal. «Además de modificar o quitar los límites, quitar las protecciones sobre tierras, cuerpos de agua de frontera, también elimina la capacidad del Estado de medir el fenómeno», afirmó en referencia al Registro Nacional de Tierras Rurales.

En ese marco, insistió en que fijar el límite solo a nivel provincial permitiría una mayor concentración de tierras en determinados departamentos. «Lo que están buscando ahí son los recursos, es el agua, minerales con hidrocarburos», sostuvo. Y concluyó: «La ley actual se dedica de contención para que ese proceso de extranjerización no se siga profundizando. Si cambiamos los límites, pero en un promedio provincial, quiere decir que hay tierras en algunos departamentos que van a poder venderse».

con información de www.mdzol.com.