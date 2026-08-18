Ushuaia, la ciudad más cara del sur: una noche para dos personas cuesta el doble que en Chile, Brasil y Uruguay

Rio Grande 18/08/2026.- Por Armando Cabral – La licuadoraTDF Los precios de alojamiento en Ushuaia alcanzaron niveles que resultan prohibitivos para el 80% de los fueguinos residentes. Según relevamientos recientes en plataformas de reservas, una noche para dos personas en hoteles de la capital fueguina supera los $250.000, mientras que en Punta Arenas (Chile), una ciudad con características turísticas similares, el costo promedio ronda los 62 dólares, es decir, menos de la mitad. También es mas cara que Brasil y Uruguay, donde los precios son 50% mas bajos que la capital de nuestra provincia.

Tarifas que rompen el equilibrio regional

En Ushuaia, los hoteles de tres y cuatro estrellas como Hotel Tierra del Fuego, Alto Andino, Original House Boutique o Los Cauquenes Resort & Spa exhiben tarifas que oscilan entre $234.000 y $712.000 por noche, incluso con descuentos aplicados. En contraste, en Punta Arenas, alojamientos equivalentes ofrecen habitaciones dobles con desayuno incluido por 62 dólares, unos $60.000 al cambio actual.

La diferencia es abismal: una pareja fueguina debería destinar más de un cuarto de su salario mensual para pasar una sola noche en su propia provincia, mientras que cruzando la frontera el mismo servicio cuesta cuatro veces menos.

Turismo para pocos, exclusión para muchos

El fenómeno refleja una tendencia que se profundiza: el turismo en Tierra del Fuego se volvió inaccesible para sus propios habitantes. Los precios locales responden a una lógica de mercado orientada al turismo internacional, pero desconectada de la realidad económica provincial, donde los salarios promedio apenas superan los $800.000.

La brecha se amplía con el costo de vida general: transporte, alimentos y servicios también se ubican entre los más altos del país. En este contexto, el acceso al ocio y al turismo interno se convierte en un privilegio.

Comparación regional y responsabilidad estatal

Mientras Chile mantiene políticas de incentivo al turismo nacional y control de precios en zonas estratégicas, Tierra del Fuego carece de regulación efectiva. El resultado es un mercado que expulsa a los residentes y consolida el modelo de “turismo para extranjeros”, dejando fuera a la población local.

La falta de intervención del gobierno provincial y municipal en materia de tarifas y promoción del turismo social profundiza la desigualdad y alimenta la percepción de que Ushuaia es una ciudad para visitantes, no para fueguinos.

Los precios actuales en Ushuaia son un espejo del desequilibrio económico y social que atraviesa Tierra del Fuego. Mientras el discurso oficial celebra récords de visitantes y ocupación hotelera, la mayoría de los fueguinos no puede pagar una noche en su propia tierra. El turismo, que debería ser motor de desarrollo y orgullo local, se transformó en otro símbolo del aislamiento económico y la exclusión social.

Los precios hoteleros en Ushuaia son desproporcionados: van desde los $130.000 por noche en hoteles de 3 estrellas hasta más de $1.400.000 en el Arakur Resort & Spa, mientras que en Punta Arenas, Montevideo y Río de Janeiro una noche cuesta entre USD 46 y USD 200. Esto convierte a Ushuaia en una de las ciudades más caras de Sudamérica, inaccesible para la mayoría de los fueguinos.

Comparativa de precios

Ciudad / Hotel Rango de precios (noche, 2 adultos) Comentarios Ushuaia (Argentina) $130.000 – $1.473.000 Ejemplos: Hotel Tierra del Fuego ($234.000), Alto Andino ($254.000), Los Cauquenes ($712.000), Arakur Resort & Spa ($1.473.000). Punta Arenas (Chile) €36 – €114 (USD 40–120) Hoteles 3–4 estrellas como Isla Rey Jorge (€68), Diego de Almagro (€101), Cabo de Hornos (€114). Montevideo (Uruguay) USD 62 – USD 203 Hoteles como Ibis Rambla (USD 65), Dazzler (USD 95), Radisson Victoria Plaza (USD 181), Sofitel Carrasco (USD 203). Río de Janeiro (Brasil) USD 46 – USD 329 Opciones desde hostales económicos (USD 46) hasta resorts como Sheraton Grand (USD 329).

Brecha abismal: Una noche en Ushuaia cuesta entre 2 y 10 veces más que en ciudades comparables de la región.

Una noche en Ushuaia cuesta entre que en ciudades comparables de la región. Impacto social: Para un salario promedio fueguino ($800.000), alojarse una sola noche en el Arakur implica gastar casi dos sueldos completos .

Para un salario promedio fueguino ($800.000), alojarse una sola noche en el Arakur implica gastar . Turismo excluyente: Mientras Chile, Uruguay y Brasil mantienen tarifas accesibles para residentes y turistas nacionales, Ushuaia se orienta exclusivamente al turismo internacional de alto poder adquisitivo.

Mientras Chile, Uruguay y Brasil mantienen tarifas accesibles para residentes y turistas nacionales, Ushuaia se orienta exclusivamente al turismo internacional de alto poder adquisitivo. Consecuencia: El 80% de los fueguinos queda fuera del mercado turístico local, reforzando la percepción de que Ushuaia es una ciudad “para extranjeros” y no para sus propios habitantes.

Conclusión: Ushuaia se consolidó como uno de los destinos más caros de Sudamérica. La falta de regulación provincial y nacional sobre tarifas hoteleras genera un modelo de turismo excluyente, que margina a los residentes y profundiza la desigualdad regional.