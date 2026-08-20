UNITAS LXVII: el destructor ARA Almirante Brown arribó a Ushuaia en el marco de su navegación rumbo a Perú

Tierra del Fuego 20/08/2026.- El destructor ARA “Almirante Brown” (D-10) de la Armada Argentina arribó a Ushuaia, en el marco de la navegación que lleva adelante rumbo a Perú para participar de la 67.ª edición del Ejercicio Multinacional UNITAS (UNITAS LXVII). La escala en la ciudad fue incorporada al itinerario de la unidad luego de su partida desde la Base Naval Puerto Belgrano el pasado 14 de agosto.

El despliegue del “Almirante Brown” se encuentra vinculado con la participación argentina en uno de los principales ejercicios navales multinacionales de la región, que tendrá a Perú como país anfitrión. La presencia del destructor permitirá a la Armada Argentina integrar una unidad de superficie de mayor porte a las actividades de adiestramiento e interoperabilidad previstas junto a fuerzas navales de distintos países.

ARA Almirante Brown – Zona Militar

Antes de iniciar su navegación hacia el exterior, el destructor completó junto a otras unidades de la Flota de Mar una serie de actividades de adiestramiento destinadas a elevar su nivel de alistamiento. Entre ellas se incluyeron ejercicios de comunicaciones, lucha contra incendios, control de averías, defensa antiaérea y de superficie, además de prácticas específicas vinculadas con la supervivencia y operación del buque.

La participación en UNITAS LXVII se inscribe, además, en una agenda de despliegues internacionales que durante 2026 viene llevando adelante la Armada Argentina. En este sentido, el “Almirante Brown” constituye uno de los principales medios de superficie destinados a representar a la institución en actividades combinadas con armadas extranjeras.

ARA Almirante Brown – Zona Militar

Con su arribo a Ushuaia, el destructor continúa avanzando hacia el próximo tramo de su navegación, que tendrá como destino final Perú. Una vez incorporado al ejercicio, el buque deberá participar de distintas actividades de adiestramiento junto a unidades de las armadas participantes, incrementando los niveles de interoperabilidad y experiencia operacional de sus tripulaciones.

*Fotografías Zona Militar.