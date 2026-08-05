Un solo trabajo ya no alcanza: crecen el pluriempleo y las deudas para cubrir gastos básicos

Empleo: 05/08/2026.- Un relevamiento nacional mostró que el 44,2% considera necesarios tres o más trabajos y que seis de cada diez personas tomaron deuda durante los últimos seis meses. La mayoría destinó ese dinero a cubrir consumos básicos.

El 86,6% de los argentinos considera que necesita al menos dos empleos para llegar a fin de mes, mientras que el 61,9% tomó algún tipo de deuda durante los últimos seis meses para afrontar sus gastos. Los datos surgen del Monitor de Opinión Pública de julio elaborado por la consultora Zentrix, sobre la base de 1.468 consultas realizadas en todo el país.

El relevamiento expone el deterioro de los ingresos y la creciente necesidad de complementar el salario con otros trabajos, changas o actividades. El 44,2% de los participantes aseguró que necesita tres o más empleos para sostenerse y otro 42,4% respondió que requiere dos. Apenas el 7% consideró suficiente contar con un solo ingreso laboral.

La percepción sobre el poder adquisitivo acompaña ese escenario. El 87,4% sostuvo que su salario pierde frente a la inflación, mientras que solo uno de cada diez afirmó que sus ingresos aumentan por encima de los precios. Incluso entre quienes respaldan al Gobierno, el 73% reconoció que su remuneración queda rezagada frente al costo de vida.

Dos de cada tres agotan sus ingresos antes de fin de mes

El 66% de los encuestados afirmó que no consigue llegar a fin de mes con sus ingresos. Dentro de ese grupo, el 19,8% indicó que el dinero le alcanza hasta el día 20, el 22,3% hasta el día 15, el 12,8% hasta el día 10 y el 11,1% solamente hasta el día 5.