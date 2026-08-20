“UEJN denuncia explotación petrolera en Malvinas como atentado contra la Patria”

Rio Grande 20/08/2026.- La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), a través de su Departamento Malvinas, emitió un fuerte repudio contra la exploración y explotación de hidrocarburos en la cuenca Malvinas, llevada adelante por la empresa Navitas Petroleum, de capital israelí.

El documento sostiene que esta actividad se realiza en la plataforma continental argentina, reconocida por la ONU como territorio con derechos soberanos exclusivos de Argentina sobre sus recursos naturales, y que fue ratificada por la Ley 27.757.

La UEJN denuncia que la autorización de estas operaciones por parte del Reino Unido y el gobierno ilegítimo de las Islas Malvinas constituye una violación al mandato de la ONU, que prohíbe actos unilaterales mientras persista el conflicto de soberanía.

El comunicado acusa a la Corona británica de usurpar territorio nacional y depredar recursos argentinos, y critica al gobierno libertario por su falta de reacción y por mantener vínculos amistosos con los líderes de Inglaterra, Israel y Estados Unidos. También cuestiona a la Secretaría de Malvinas, encabezada por Paola Di Chiaro, por promover programas junto a la embajada británica.

Finalmente, la UEJN exige una acción parlamentaria firme para denunciar esta conducta como un atentado contra la Patria, según la Constitución Nacional y el Código Penal, y reclama el cese inmediato de la exploración petrolera, así como la denuncia internacional de este acto de entrega y traición.

Firmado por: Isidoro J.M. Aramburú, Director Departamento Malvinas UEJN