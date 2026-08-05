Transferencias Nación-Provincias: Caída del 83% en 2026 respecto a 2023, para TDF la caída fue del 90,8%

Las transferencias no automáticas desde el gobierno nacional hacia las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han experimentado un severo ajuste, ubicándose un 83,2% por debajo en términos reales durante los primeros siete meses de 2026 en comparación con el mismo período de 2023. Este pronunciado recorte afecta a todas las jurisdicciones, aunque con disparidades significativas.

La provincia de La Pampa se destaca por presentar la menor caída, con un retroceso del 36,2%, siendo la única que no supera el 50% de descenso. En el extremo opuesto, siete provincias sufren desplomes superiores al 90%, siendo La Rioja la más afectada con una reducción del 99% en sus transferencias no automáticas. Otras jurisdicciones con recortes severos incluyen a Santiago del Estero (-95,4%), Formosa (-94,6%), Río Negro (-94,1%), Santa Cruz (-92,7%), Buenos Aires (-92,4%) y Tierra del Fuego (-90,8%).

En un análisis interanual, las transferencias no automáticas en los primeros siete meses de 2026 totalizaron $738.201 millones, lo que representa una baja real del 62,8% respecto a igual período de 2025. Este escenario configura el peor enero-julio para las transferencias no automáticas desde al menos 2005, evidenciando un profundo reacomodamiento fiscal.

Las partidas se concentraron principalmente en la «Universalización de Jornada Extendida» (26%), «Aportes del Tesoro Nacional» (ATN) (20%), y transferencias a «cajas previsionales provinciales» (18%). Los ATN, si bien mostraron un alza real del 12,1% respecto a 2025, su nivel de ejecución sigue por debajo de 2022. Este ajuste fiscal provincial, que incluyó una caída real del gasto del 24% en 2024, se explica en un 38% por la merma en transferencias discrecionales del gobierno nacional.

Para la región de Rosario y la provincia de Santa Fe, la noticia implica una reducción significativa de recursos que podrían destinarse a obras de infraestructura, servicios o programas sociales. Si bien Santa Fe se ubica por debajo del promedio nacional en la caída de transferencias (-78,9%), la magnitud del recorte impacta directamente en la capacidad de gestión y financiamiento de los gobiernos locales. Los antecedentes de ajustes fiscales de esta índole suelen generar incertidumbre económica y afectar la inversión privada, que depende de la estabilidad y previsibilidad de las políticas públicas.