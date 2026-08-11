Tierra del Fuego: Segunda semana de paro docente por tiempo indeterminado.

Tierra del Fuego 11/08/2026.- En Tierra del Fuego se inicia la segunda semana de paro docente por tiempo indeterminado en reclamo de recomposición salarial. El gremio SUTEF mantiene acampes en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin a la espera de una solución al conflicto. La semana pasada se inició una instancia de negociación con el gobierno de Gustavo Melella que se retomará mañana martes.

El secretario General del sindicato Horacio Catena, reiteró que no volverán a las aulas hasta que se concrete el aumento que reclaman y se de marcha atrás con los descuentos que les hicieron en los recibos de sueldo: «Queremos informar que hemos sido notificados y notificadas de la continuidad de la paritaria hace un par de horas y que el Gobierno de la provincia fija día y hora de reunión para el día martes a las 14hs acá en Casa de Gobierno. Eso lo queremos contextualizar porque dilata la posibilidad de resolución del conflicto».

Además, Catena detalló que «fuimos convocados la semana pasada el día 6 de agosto y ahora nos convocan nuevamente el día 10 de agosto. Es decir, esos plazos y esos tiempos que se toma el Gobierno son tiempos que no nos corresponde a nosotros y a nosotras analizar sino que lo analizará socialmente».

Por último, el secretario general advirtió: «El día viernes cuando se liquidaron los salarios aplicaron una vieja política que ya la docencia le dijo que no durante albertismo y le dijo que nunca más íbamos a aceptar esos métodos de descontar por las dudas, porque no es solo por día de paro sino que se han descontado bajo cualquier circunstancia».

Para este lunes 10 de agosto están previstas acciones de visibilización del conflicto en las tres ciudades de Tierra del Fuego y mañana martes, luego de la reunión con el gobierno, habrá asambleas en toda la provincia para definir los pasos a seguir.

AGENCIA FARCO