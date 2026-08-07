Tierra del Fuego: La insólita respuesta del legislador oficialista Federico Greve sobre el convenio Chino y la CTU en Ushuaia “Pregúntenle a la ministra Castillo»

Tierra del Fuego 07/08/2026.- El legislador fue requerido acerca de los detalles del convenio que habilitó que una empresa china construya una central termoeléctrica en Ushuaia. Sin reparos, Greve precisó no saber cuál es el alance del acuerdo porque “el acuerdo lo firmaron antes del receso legislativo”. (Video)

La pregunta era sencilla, pero la respuesta se demoró más de lo esperado e incluso, sorprendió no solo por el mensaje sino, además, por lo que deja entrever ante lo específico de la consulta periodística.

En Radio Provincia, el legislador oficialista Federico Greve fue requerido acerca de las labores que se concretan en Ushuaia para la construcción de una central termo eléctrica de ciclo combinado que aportará unos 50 MW de energía a la ciudad.

Y las preguntas fueron concretas: ¿De qué forma el consorcio chino recuperará los recursos invertidos en la construcción de la mega obra? ¿Absorberá esa empresa a los trabajadores de la Dirección Provincial de Energía y pasará a prestar el servicio en la ciudad? ¿Se quedará con una parte de la recaudación del servicio eléctrico para costear el dinero que demandó la obra?

Lo que siguió fue tragicómico. Primero, Greve esquivó la respuesta directa explicando todo el proceso que llevó a la concreción del proyecto. El detalle descriptivo incluyó datos similares a los aportados por las vergonzosas coberturas periodísticas del minuto a minuto del arribo de los materiales al puerto de Ushuaia – “bajaron 90 contenedores”, enfatizó el legislador – sin brindar precisiones acerca de las preguntas formuladas.

Cuando no tuvo más remedio que responder ante la insistencia de sus entrevistadores, Greve esbozó, titubeante, una respuesta insólita: “Para saber eso le tendríamos que pedir la información a la ministra de Energía, Gabriela Castillo. No me quiero adelantar sobre el contrato que se firmó con la gente de Energía y Terra Ignis”.

Para que queden dudas acerca de la alarmante desconexión que existe entre los principales referentes políticos del Gobierno provincial, Greve cerró excusándose que “no nos informaron lo que se firmó porque los convenios se firmaron antes del receso”.

Para finalizar, y tratando de desviar el foco de la requisitoria periodística -que Greve no pudo o no quiso responder-, el legislador de FORJA recalcó que “estamos ante la obra más importante de los últimos 50 años de la provincia”.

Fuente: Costo político