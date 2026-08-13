“TIERRA DEL FUEGO DEBE SALIR A BUSCAR INVERSIONES”, DIJO VON DER THUSEN

Rio Grande 13/08/2026.- El legislador provincial Raúl Von Der Thusen sostuvo que Tierra del Fuego debe implementar una «política activa» para atraer inversiones internacionales, diversificar su matriz productiva y generar empleo, «en un contexto de caída de la actividad económica y aumento del desempleo que impacta con fuerza sobre todo en Río Grande».

Von Der Thusen advirtió que la provincia no puede limitarse a esperar inversiones nacionales en un escenario de retracción industrial y pérdida de puestos de trabajo. “En nuestra ciudad vemos familias preocupadas, trabajadores que pierden su empleo, jóvenes que no encuentran oportunidades y comercios que sienten la caída de la actividad económica. No podemos naturalizar esta realidad ni seguir esperando soluciones que no llegan”, expresó.

En ese sentido, planteó la necesidad de «fortalecer vínculos con países como Estados Unidos, China, Brasil, India, Corea del Sur, Japón, Alemania y España, entre otros mercados con capacidad de inversión, transferencia tecnológica y desarrollo de nuevos proyectos».

El legislador remarcó que Tierra del Fuego AeIAS debe «salir a buscar activamente inversiones en el exterior, presentando sus oportunidades productivas y generando vínculos con empresas, fondos de inversión, organismos internacionales y gobiernos extranjeros».

Para Von Der Thusen, “no podemos quedarnos esperando que las inversiones lleguen solas. Se buscan, se gestionan y se construyen con planificación, trabajo y reglas claras. Y hoy, con la situación del empleo, especialmente en Río Grande, no hay tiempo para perder”.

A su vez, aclaró que «estas acciones no implican abandonar la industria existente, sino fortalecerla, modernizarla y complementarla con nuevos sectores que amplíen la matriz productiva». Entre las áreas con mayor potencial, destacó «sectores como la energía, el petróleo y el gas, la logística antártica, la industria tecnológica, la economía del conocimiento, el turismo, la producción de alimentos, la infraestructura y los servicios marítimos y portuarios».

“Tenemos que cuidar cada puesto de trabajo de nuestra industria y defender las herramientas de la Ley 19640, pero no podemos depender únicamente de lo que ya tenemos. Necesitamos incorporar tecnología, desarrollar proveedores locales, atraer nuevos proyectos y generar más oportunidades para los fueguinos”, agregó.

Von Der Thusen también advirtió que las decisiones económicas nacionales de los últimos años «modificaron las condiciones de competitividad de la industria fueguina» y aumentaron la incertidumbre para nuevas inversiones. En ese marco, consideró clave avanzar en «herramientas legales modernas, transparentes y previsibles que brinden seguridad jurídica, simplifiquen procesos y aseguren empleo local y valor agregado».

Finalmente, consideró importante “poder sacarnos de encima los prejuicios ideológicos. Si una empresa de cualquier lugar del mundo quiere invertir legalmente, producir y generar trabajo, debemos recibirla y analizar seriamente su propuesta. Los intereses de los riograndenses y de todos los fueguinos tienen que estar por encima de cualquier diferencia partidaria o ideológica”.