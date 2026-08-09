Tierra del Fuego: atrapada entre la nieve, los recortes y la falta de conectividad

Rio Grande 09/08/2026.- Río Grande.– La situación de aislamiento que atraviesa Tierra del Fuego es cada vez más crítica. Las rutas están bloqueadas por la nieve y el hielo, LADE no tiene disponibilidad de pasajes y Aerolíneas Argentinas no vuela a Comodoro Rivadavia. La conectividad es literalmente cero, y esto se traduce en dramas humanos concretos: hoy, una persona internada en terapia intensiva en Comodoro Rivadavia no puede recibir la visita de sus familiares porque simplemente no hay manera de llegar. Esto se lo debemos a las políticas de Milei, los costos de los pasajes de Aerolíneas, el desmantelamiento de LADE y la inexistencia de políticas publicas desde el gobierno de Tierra del Fuego que amplíen la conectividad. Ante una urgencia la situacion es desesperante.

El problema no se limita a la falta de vuelos. Los pasajes de la línea de bandera superan el millón de pesos por tramo, y la única alternativa es viajar primero a Buenos Aires y desde allí a Comodoro, lo que implica un costo superior a dos millones de pesos por persona. Para una familia trabajadora, esa cifra es directamente imposible. La urgencia se convierte en impotencia.

Este aislamiento no es casualidad: es consecuencia directa de los recortes del gobierno de Javier Milei, que han desmantelado programas de conectividad y reducido la presencia de vuelos de fomento en todo el país. La Patagonia profunda, y en particular Tierra del Fuego, es la más golpeada. Los ciudadanos de a pie, que no cuentan con medios económicos para afrontar pasajes millonarios, quedan atrapados en la isla. Y aunque los tuvieran, tampoco hay disponibilidad: los vuelos están agotados.

La falta de previsión y de políticas públicas convierte cada invierno en un calvario. No hay vuelos sanitarios, no hay refuerzos programados, no hay coordinación entre Nación y Provincia. El Estado se ausenta y los fueguinos quedan a merced de la geografía y del mercado. La conectividad, que debería ser un derecho básico, se transforma en un privilegio inaccesible.

La situación actual desnuda una contradicción brutal: mientras se habla de “eficiencia” y “austeridad”, la realidad es que la austeridad condena a la incomunicación y la incomunicación condena vidas. Una provincia que no puede garantizar la salida de sus ciudadanos ante una emergencia no tiene soberanía efectiva ni política pública real.

Hoy, una familia que no puede llegar a Comodoro Rivadavia para acompañar a un ser querido en terapia intensiva es el símbolo de un país que abandona a sus provincias más australes. El aislamiento no es solo geográfico: es político, es económico y es social. Tierra del Fuego está atrapada, y sus habitantes también.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar con herramientas IA