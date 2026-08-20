Video SUTEF: Informe de mesa paritaria: Gobierno ofreció $59.000 para los próximos 7 meses

Tierra del Fuego 20/08/2026.- La propuesta salarial presentada por el Ministerio de Economía no contempla los meses de diciembre, enero y febrero. En cuanto a los meses que sí están contemplados, los porcentajes ofrecidos están muy por debajo de las necesidades que tiene la docencia. El profundo deterioro del poder adquisitivo que sufrió el sector no se recupera con porcentajes por debajo de los índices inflacionarios.

Desde SUTEF exigimos que el Gobierno trabaje en una pauta salarial que brinde previsibilidad hasta febrero de 2027, que establezca el camino para alcanzar el salario mínimo vital y móvil, y que permita recuperar el poder adquisitivo perdido. Asimismo, toda recomposición salarial debe alcanzar a las jubiladas y los jubilados docentes.

Exigimos que el Ejecutivo Provincial se abstenga de realizar cualquier tipo de descuento sobre los haberes de la docencia y disponga la devolución total e inmediata de los días descontados. Rechazamos de manera contundente cualquier descuento salarial, son una medida de disciplinamiento que profundiza el conflicto y vulnera los derechos de quienes sostienen diariamente la educación pública.

La responsabilidad de resolver este conflicto es exclusivamente del Ejecutivo Provincial, que debe generar las condiciones necesarias para garantizar el normal desarrollo de las clases. No corresponde que sea la docencia quien pague las consecuencias de un conflicto que el Gobierno tiene la obligación de resolver.

La docencia ha demostrado en todo momento su voluntad de evitar este conflicto y encontrar una solución. Queremos cerrar el año trabajando, con tranquilidad, previsibilidad y salarios que permitan llegar a fin de mes, sin tener que recurrir a nuevas medidas de fuerza. No queremos estar lejos de las aulas, pero detrás de cada docente hay una familia profundamente endeudada y atravesada por una realidad económica cada vez más difícil. No vamos a aceptar ser la variable de ajuste.

Si el conflicto continúa, no será por falta de voluntad de la docencia, sino por falta de decisión política del Gobierno de Gustavo Melella para presentar una propuesta salarial justa y concreta.