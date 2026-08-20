Situación desesperante de un vecino de Tolhuin por falta de cobertura de OSEF

Rio Grande 20/08/2026.-Carlos Enrique Mazzoni denunció que desde diciembre debe afrontar de su bolsillo tratamientos que rondan el millón de pesos. El vecino de Tolhuin apuntó contra la obra social estatal y aseguró que la falta de cobertura lo llevó a una grave crisis de salud y económica. El vecino hace responsable al gobierno de la provincia, la legislatura y la obra social que se niega a cubrirle los medicamentos para la diabetes y se encuentra en una situación desesperante. Hoy recurrió a una carta abierta para dar a conocer su situación.

CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD A todos los vecinos, trabajadores y familias de Tierra del Fuego:

Por medio de la presente, quiero hacer pública mi situación de bancarrota y ruina económica, provocada principalmente por la absoluta falta de aumentos salariales reales y justos. Esta es la causa raíz de todo nuestro sufrimiento: sin salarios acordes a la realidad, nada más se puede sostener.

Mi sueldo asciende a la suma de $1.000.000 pesos mensuales. Debido a que no tenemos un aumento salarial acorde a la canasta básica ni al costo de vida, nos vemos obligados a decidir si pagamos la luz, el gas, los impuestos, o compramos los medicamentos que necesitamos. Los precios suben todos los días, pero nuestros sueldos no. Los únicos que sí recibieron buenos aumentos fueron las clases políticas. Para el resto de los trabajadores, nada. Es por esta falta de reconocimiento salarial que nos vemos perjudicados en absolutamente todo.

La Ley Nacional de Diabetes N.º 23.753 y su modificación Ley N.º 26.914 garantizan a las personas con diabetes la cobertura del 100% de los medicamentos, tiras reactivas, insumos y todo lo necesario para el tratamiento, según indicación médica. Sin embargo, la Obra Social OSEF solo cubre tiras reactivas e insulinas, y se niega a cubrir el resto de la medicación, incumpliendo abiertamente la ley nacional.

Durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, me vi obligado a comprar por mi cuenta toda mi medicación, ya que no me fue provista por la obra social correspondiente. Cada mes este gasto me significó un desembolso de $980.000 pesos. Es decir que prácticamente todo mi sueldo se destina únicamente a pagar medicamentos, sin que me quede casi nada para cubrir la canasta básica, los servicios, los impuestos y el resto de las necesidades de mi familia. Una suma que con nuestros sueldos congelados y sin aumentos reales es absolutamente imposible de afrontar.

Hago expresamente responsable al Gobierno del Gobernador Gustavo Melella, a los legisladores de Tierra del Fuego y a la Obra Social OSEF de toda esta situación. Es su culpa que no tengamos los aumentos salariales que nos corresponden, y esa falta de reconocimiento nos perjudica en todo: no podemos hacer frente a los servicios, a los impuestos, a la canasta básica ni a los gastos de salud que la obra social debería cubrir y no cubre. Si tuviéramos sueldos dignos, podríamos resistir; con los sueldos que nos dan, es imposible.

El incumplimiento de la ley por parte de OSEF y la negativa a dar aumentos salariales justos por parte del Gobierno y los legisladores han dejado a muchísimas familias de nuestra provincia en una situación de total indefensión y quiebra económica.

No soy el único. Sé que hay cientos de compañeros y compañeras que pasan por lo mismo: obligados a elegir entre comer, pagar los servicios o curarse, porque nuestro sueldo no alcanza para nada, las leyes no se cumplen y los aumentos nunca llegan como deberían.

Exijo una respuesta inmediata: aumentos salariales reales y ya, que acompañen el verdadero costo de vida que vivimos en nuestra provincia; el cumplimiento efectivo de las Leyes N.º 23.753 y N.º 26.914, y la cobertura del 100% de toda la medicación e insumos que por ley nos corresponden.

Tam bien hago responsable a los gremios atsa upsn y ate por no pelear por un aumento salarial acuerdo ala canasta básica.

Carlos Enrique Mazzoni.