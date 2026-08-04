Sigue la motosierra de Milei sobre las provincias: nueva caída de las transferencias no automáticas

Argentina 04/08/2026.- Según un estudio de la consultora Politikón Chaco, los envíos no automáticos registraron una caída del 68,6% real interanual en julio.

Con las cuentas públicas muy finas, el Gobierno nacional acentuó el recorte de transferencias discrecionales a las provincias. Según un estudio de la consultora Politikón Chaco, que procesó Agencia Noticias Argentinas, los envíos no automáticos registraron una caída del 68,6% real interanual en julio.

Fue el nivel más bajo para un mes de julio desde 2005. En los primeros siete meses de 2026, la reducción real acumulada alcanza el 62,8%. Durante el séptimo mes del año, los fondos totales pagados bajo este concepto sumaron $ 98.611 millones, lo que representa un descenso del 68,6% en términos reales respecto al mismo mes de 2025.

Esta cifra consolida la tendencia de ajuste orientada a la recuperación del superávit fiscal, situando a julio de 2026 como el peor registro para este mes en las últimas dos décadas. El informe de ejecución presupuestaria detalla que tres áreas concentraron el 80% de los desembolsos mensuales.

En primer lugar, los envíos para la Universalización de la Jornada Extendida totalizaron $ 34.821 millones, equivalentes al 35% del total. En segundo lugar, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) sumaron $ 30.000 millones (30%), tras dos meses de inactividad en este rubro.

Finalmente, las transferencias a Cajas Previsionales Provinciales alcanzaron los $ 14.000 millones, representando el 14% de la torta mensual. La distribución geográfica de los fondos mostró una marcada concentración. La provincia de Buenos Aires captó el 19,5% del total, con $ 19.181 millones destinados casi íntegramente a programas educativos.

Un factor determinante en la reducción del gasto fue el freno en las transferencias a las Cajas Previsionales Provinciales.

Durante julio, solo La Pampa y Neuquén percibieron fondos por este concepto, mientras que provincias con convenios vigentes como Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones no recibieron pagos, acumulando en la mayoría de los casos dos meses de deuda por parte del Estado Nacional.

Los $ 30.000 millones repartidos se dividieron en partes iguales de $ 5.000 millones entre Misiones, Entre Ríos, Catamarca, Jujuy, Santa Fe y Córdoba.

En la perspectiva histórica, el ajuste es aún más pronunciado. En el acumulado de enero a julio de 2026, las transferencias no automáticas sumaron $ 738.201 millones, una caída real del 83,2% si se compara con el mismo período de 2023.

Bajo este esquema de restricción financiera, la totalidad de los distritos subnacionales presentan bajas significativas en sus ingresos por transferencias discrecionales, con caídas que superan el 90% real en siete provincias.

Agencia NA