«SEGUIMOS CONSOLIDANDO AL BTF COMO UNA BANCA DE FOMENTO CERCANA A LAS FAMILIAS Y A LAS EMPRESAS»

Tierra del Fuego 07/08/2026.- En el marco de la presentación de indicadores mensuales de gestión, el Banco de Tierra del Fuego repasó la evolución de su actividad y las principales acciones impulsadas para fortalecer su rol como banca pública de desarrollo, destacando el monitoreo permanente de la realidad económica provincial como herramienta para diseñar soluciones que respondan a las necesidades de las familias y las empresas.

En la presentación de indicadores mensuales de gestión, el presidente del Banco de Tierra del Fuego, Adrián Cosentino, destacó la expansión sostenida de la actividad crediticia y reafirmó el compromiso de la entidad con su rol de banca de fomento, consolidando iniciativas orientadas a fortalecer el desarrollo productivo y social de la provincia.

“Monitoreamos permanentemente la evolución de la actividad económica, el comportamiento del crédito y las necesidades de nuestros clientes porque entendemos que una banca pública debe anticiparse a los desafíos. Ese análisis constante nos permite pensar e implementar herramientas que acompañen a las familias y a las empresas en cada contexto”, señaló Cosentino.

El titular del Banco agregó que “los indicadores recientes confirman que seguimos en una etapa de fuerte expansión del crédito en todas las líneas. Nuestro objetivo es continuar consolidando al BTF como una banca de fomento cercana a las familias y a las empresas de la provincia, con soluciones cada vez más adaptadas a sus necesidades y a la realidad de cada momento”.

En este sentido, el Banco continúa profundizando su política de promoción de la vivienda y la infraestructura básica. El programa de créditos hipotecarios UVA con cláusula de protección salarial sumó una nueva ampliación de $5.000 millones, con lo que el cupo total alcanza ya los $25.000 millones. En la misma línea, el BTF suscribió un acuerdo de cooperación operativa con Camuzzi Gas del Sur que permitirá incorporar las cuotas de los créditos para conexión a la red de gas natural directamente a la factura del servicio, simplificando su cobranza y ampliando el acceso al financiamiento.

En materia de financiamiento productivo, el Banco relanzará la línea de créditos prendarios, que ofrecerá condiciones competitivas para facilitar a las empresas locales la adquisición de vehículos destinados a actividades comerciales, productivas y de servicios.

En paralelo, el BTF continúa avanzando en la diversificación de sus fuentes de financiamiento mediante gestiones con entidades financieras públicas y privadas, incluidos organismos multilaterales, y en el proceso de emisión de una nueva letra de deuda en el mercado de capitales local. Estas iniciativas permitirán ampliar la capacidad de financiamiento de la entidad y fortalecer las herramientas destinadas a acompañar la inversión, la producción y la generación de empleo.

Durante la presentación también se repasaron indicadores que reflejan el crecimiento sostenido de la actividad del BTF en otras áreas. La cartera de créditos a empresas acumuló más de 1.400 operaciones en 2026 por un monto cercano a los $17.000 millones, con un crecimiento de $1.170 millones durante julio. Por su parte, el financiamiento a individuos alcanzó más de 19.100 operaciones por un total de $60.500 millones en el año, con un incremento de $6.100 millones durante el mes de julio.

Por su parte, la Tarjeta Fueguina canalizó un volumen de consumo de $165.000 millones en 2026, de los cuales el 55% se realizó en cuotas, confirmando una vez más la elección de la tarjeta de crédito del BTF como una herramienta de financiamiento clave para las familias de la provincia.

«Nuestro compromiso es seguir gestionando un Banco sólido, cercano y con capacidad de adaptación. El seguimiento permanente de los indicadores nos permite identificar oportunidades y necesidades para seguir desarrollando herramientas que impulsen la actividad económica y acompañen a quienes producen, invierten y trabajan en Tierra del Fuego», concluyó Cosentino.