SECRETARÍA DE LA MUJER Y DESARROLLO HUMANO LA COMISIÓN DE VIOLENCIA POR MOTIVOS DE GÉNERO DEL CONSEJO CONSULTIVO AVANZÓ EN SU AGENDA DE TRABAJO

Ushuaia 19/08/2026.- La Municipalidad de Ushuaia continúa fortaleciendo el funcionamiento del Consejo Consultivo de la Mujer a través del trabajo sostenido de sus distintas comisiones. En este marco, se llevó adelante una nueva reunión de la Comisión de Violencia por Motivos de Género, destinada a profundizar el intercambio y el abordaje articulado de esta problemática.

Durante el encuentro se compartieron distintas miradas y experiencias vinculadas a las situaciones de violencia por motivos de género, fortaleciendo un espacio de participación en el que organizaciones, instituciones y representantes de distintos sectores aportan al análisis de las problemáticas que atraviesan a la comunidad.

La continuidad de estas reuniones forma parte del trabajo permanente del Consejo Consultivo de la Mujer, que busca consolidar instancias de diálogo, participación y construcción colectiva para fortalecer las políticas públicas vinculadas a la promoción de derechos, la prevención y el abordaje de las violencias por motivos de género.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, destacó que “sostener el trabajo de las comisiones del Consejo Consultivo nos permite seguir construyendo políticas públicas desde la participación y el diálogo. Abordar las violencias por motivos de género requiere una mirada amplia y un trabajo articulado, que nos permita escuchar las distintas realidades y avanzar en respuestas concretas para nuestra comunidad”.

Por su parte, la subsecretaria de Mujeres, Géneros y Diversidades, Erica Fossati, señaló que “estos espacios de trabajo son fundamentales para poner en común las distintas experiencias y fortalecer las herramientas con las que contamos para prevenir y abordar las violencias por motivos de género. La participación sostenida nos permite construir propuestas de manera colectiva y seguir fortaleciendo las redes de acompañamiento”.

Desde la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano remarcaron que las comisiones continuarán desarrollando su agenda de manera sostenida, promoviendo la participación de los distintos sectores que integran el Consejo Consultivo de la Mujer y dando continuidad a una agenda construida colectivamente.

De esta manera, la Municipalidad de Ushuaia continúa consolidando espacios de articulación y participación que contribuyen al abordaje de problemáticas que impactan en la vida cotidiana de la comunidad y al fortalecimiento de políticas públicas desde una perspectiva de derechos.