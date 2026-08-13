Argentina 13/08/2026.- Se pinchó la aspiradora de dólares del BCRA: en agosto compra un cuarto de lo que se llevaba en julio

Se pincharon la compra de dólares en agosto en medio del menor optimismo que hay en el mercado con los activos argentinos y una batería de encuestas desfavorables para el oficialismo. Así, el Banco Central pasó de comprar poco más de US$ 100 millones diarios en julio a US$ 24 millones en agosto. O sea, Santiago Bausili compra un cuarto de lo que compraba el mes pasado. El promedio diario es un mínimo para 2026.

El BCRA compra un cuarto de los dólares que compraba en julio

En lo que va de agosto, la mesa de dinero del Central suma US$ 193 millones en compras. El ritmo de adquisiciones baja vertiginosamente y en el mercado creen que eso tendrá consecuencias. «La desaceleración en la compra de reservas no solo es relevante por la recomposición del balance del BCRA, sino también porque venía siendo la principal fuente de liquidez para la economía, la cual se administró, en buena medida, a través de la absorción mediante la venta de títulos dólar-linked», dice Analytica. «En consecuencia, el menor volumen de compras reduce la holgura de liquidez», agregan.

En la misma línea, Portfolio Personal Inversiones apunta que «este ritmo de compras ha resultado insuficiente para recomponer de manera significativa la liquidez del sistema vía emisión de pesos, justamente cuando las condiciones monetarias continúan ajustadas».

El récord comprador del Banco Central

Con el esquema de bandas cambiarias vigente desde enero, el Banco Central tiene una de las rachas compradoras más extensas de su historia. La entidad encadenó 96 ruedas consecutivas con saldo positivo en sus intervenciones, un récord poco frecuente. Para agosto, el organismo ya sumaba unos US$ 13.373 millones desde el inicio de la cuarta fase del programa monetario, mientras las reservas alcanzaban su nivel más alto en casi siete años.

Reservas en máximos y el desafío de la remonetización

«Durante 2026, el Banco Central consolidó una fuerte recuperación de sus reservas internacionales. Las compras acumuladas permitieron llevar las reservas brutas a niveles no vistos desde 2019, mientras las netas volvieron a terreno positivo. Sin embargo, detrás de esta dinámica aparece un desafío: la acumulación respondió principalmente a una política contractiva del crédito interno, mientras la remonetización de la economía continúa pendiente», dice Fundación Mediterránea. Y destaca tres claves:

-Fuerte acumulación de divisas: en julio, el Banco Central registró compras netas por US$ 2.163 millones. Desde el inicio del esquema de compras en 2026 acumula US$ 13.450 millones, cerca del 18% del volumen operado en el mercado libre de cambios.

-Reservas en máximos de varios años: las reservas brutas se ubicaron cerca de US$ 49.500 millones, 2,4 veces los mínimos de fines de 2023. Las reservas netas alcanzan aproximadamente US$ 11.900 millones, un nivel no observado desde principios de 2020.

-La remonetización sigue pendiente: la mejora de las reservas respondió principalmente a una fuerte contracción del crédito interno, asociada a operaciones con el Tesoro y del Banco Central. Esta escasez de pesos facilitó la compra de dólares, pero la recuperación de la demanda de dinero continúa siendo el principal desafío.

El mercado ya anticipa una desaceleración

Sin embargo, el consenso en el mercado ya anticipa una desaceleración. A medida que se reduce la oferta estacional del agro y ganan peso las expectativas electorales, la oferta disminuye. El tipo de cambio tampoco ayuda tanto.

Cuántos dólares le quedan por liquidar al agro

Con un acumulado de US$ 16.297 millones ingresados entre enero y julio de 2026, restan por liquidar aproximadamente US$ 18.600 millones hasta completar la proyección total de US$ 34.897 millones estimada por la Bolsa de Comercio de Rosario para todo el año.

Pero hay acopio y los silobolsas están a la orden del día porque los productores esperan mejores precios del tipo de cambio. En la misma línea, se anticipa para el segundo semestre un período estacional de menor ingreso de divisas, una vez que se agote el impacto de la liquidación de la cosecha gruesa.

El Economista