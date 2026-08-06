SALMONERAS EN TIERRA DEL FUEGO: ADVIERTEN QUE LA PROMESA DE “HACERLO MEJOR” YA FRACASÓ EN OTROS PAÍSES

Tierra del Fuego 06/08/2026.- El sociólogo chileno Camilo Godoy cuestionó la habilitación de la salmonicultura en Tierra del Fuego y advirtió que la promesa de desarrollar una industria “sustentable” ya fue utilizada en otros países sin evitar graves impactos ambientales y sociales.

En una columna de opinión, recordó que el Gobierno fueguino sostiene que la provincia podrá desarrollar la actividad con mayores controles y nuevas tecnologías. Sin embargo, afirmó que la experiencia de Chile demuestra que esas promesas no alcanzaron para impedir escapes masivos de salmones, sobreproducción, uso intensivo de antibióticos y problemas laborales.

Godoy señaló que, aunque la salmonicultura genera exportaciones millonarias, también concentra la actividad en pocas empresas y gran parte del empleo corresponde a trabajadores tercerizados. Además, sostuvo que la industria se orienta principalmente a los mercados internacionales y no necesariamente fortalece las economías locales.

El especialista también cuestionó la Ley 1601, que volvió a habilitar la actividad en determinadas zonas de la provincia, al considerar que eliminó mecanismos sancionatorios que sí contemplaba la legislación anterior.

Finalmente, planteó que el debate no debería reducirse a elegir entre salmoneras o desempleo, sino abrir la discusión sobre otros modelos de desarrollo que generen empleo sin incrementar la dependencia económica ni los riesgos socioambientales.

Fuente: Desde las Bases.