Rodrigo Espinosa: Director institucional de camuzzi, «en Tolhuín hay 11 familias sin gas»

Buenos Aires 5 de julio de 2026.- En el marco de la información errónea que ha trascendido sobre la cantidad de usuarios sin servicio por falta de pago en la localidad de Tolhuin, Camuzzi desea aclarar que producto de la gestión de morosidad efectuada del primero de mayo a la fecha, solo se registran 12 usuarios sin suministro por mora.

Es oportuno resaltar que Camuzzi tiene a disposición de sus usuarios, distintos canales de atención y herramientas destinadas a facilitar la normalización de deudas, atendiendo las particularidades de cada vecino. Sin embargo, en ninguno de los casos mencionados se verificaron solicitudes de adhesión a planes de pago ni gestiones vinculadas a las alternativas de regularización disponibles por la distribuidora.

En este sentido, la distribuidora desarrolla sus operaciones conforme a lo establecido en el Reglamento del Servicio de Distribución, que contempla instancias previas de notificación y mecanismos de regularización antes de una eventual suspensión del suministro. Para ello se emiten 9 notificaciones, incluyendo avisos de deuda y carta documento, nunca siendo el corte de manera repentina y abrupta, como trascendió.

Por otra parte, existen mecanismos dispuestos por las autoridades competentes destinados a aquellos usuarios que se encuentren en una situación de vulnerabilidad social y económica, como el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), mediante el cual se establecen condiciones tarifarias diferenciales destinadas a acompañar a los sectores de la sociedad que así lo requieran.

Cabe destacar que los casos relevados presentan un nivel de mora significativamente superior al asociado a dificultades transitorias o estacionales, con una deuda promedio equivalente a 11 facturas de gas impagas, lo que representa aproximadamente un año de consumo sin abonar.

Camuzzi entiende la especial sensibilidad que reviste la prestación del servicio público de gas natural, especialmente durante el período invernal. No obstante, los datos relevados en la localidad de Tolhuin no evidencian una situación estructural, masiva o generalizada de afectación del servicio, sino un grupo acotado de casos particulares. La compañía reitera su voluntad de acompañar a los usuarios en la búsqueda de soluciones que permitan regularizar cada situación, atendiendo las particularidades de cada caso.